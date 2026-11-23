रत्नागिरी: हिवाळी स्थलांतराच्या काळात विविध भागांतून दुर्मीळ पक्ष्यांचे आगमन होत असते. या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी शहरातील चंपक मैदानावर ‘लॅगर फाल्कन’ (Lagger Falcon) हा पक्षी आढळला आहे. कोकणातील ही साधारण पहिलीच नोंद मानली जात आहे. दोन दिवसांपूर्वी डॉ. प्रणव परांजपे यांना हा पक्षी दिसला होता. आययूसीएनच्या यादीनुसार ‘निकट धोक्यात’ श्रेणीत मोडणारा हा पक्षी रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रथमच नजरेस पडल्याने पक्षीप्रेमी व अभ्यासकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. .Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.लॅगर फाल्कन हा फाल्कनिडी कुळातील मध्यम ते मोठ्या आकाराचा, चपळ आणि शक्तिशाली शिकारी पक्षी आहे. याच्या शरीराचा वरचा भाग गडद तपकिरी, तर खालचा भाग तुलनेने फिकट रंगाचा असतो. डोक्याचा व मानेचा भाग गडद रंगाचा असून शरीरावर ठळक तपकिरी छटा दिसतात. मजबूत, बाकदार चोच आणि तीक्ष्ण नखे ही त्याची शिकारीसाठीची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत. लॅगर फाल्कन प्रामुख्याने मोकळ्या आणि कोरड्या अधिवासात आढळतो. काटेरी झुडपी वनक्षेत्रे, खडकाळ प्रदेश, वाळवंटी भाग, उघडी मैदाने, कमी उंचीच्या टेकड्या तसेच शेतीच्या परिसरात त्याचा वावर असतो..भारतासह पाकिस्तान, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि इराणच्या काही भागांत या पक्ष्याचे वितरण आढळते. साधारणतः समुद्रसपाटीपासून १, ००० मीटर उंचीपर्यंतच्या प्रदेशात तो आढळू शकतो. लॅगर फाल्कन हा मांसाहारी शिकारी पक्षी असून सरडे, लहान सस्तन प्राणी आणि इतर पक्षी हे त्याचे प्रमुख खाद्य आहे. तो हवेतून वेगाने झेप घेत भक्ष्याचा पाठलाग करतो. थार वाळवंटात २०१९ मध्ये केलेल्या एका अभ्यासात या पक्ष्याच्या आहाराचा सविस्तर अभ्यास केला होता. या अभ्यासानुसार, घरट्यातील पिल्लांसाठी आणलेल्या एकूण भक्ष्यांपैकी सुमारे ७९ टक्के भक्ष्य हे हार्डविकी स्पायनी-टेल्ड लिझर्ड या काटेरी शेपटीच्या सरड्याचे होते. .याशिवाय विविध प्रकारचे उंदीर, लहान पक्षी आणि इतर सरडे यांचाही आहारात समावेश होता. जिल्ह्यात यापूर्वी त्याची नोंद झालेली नसल्याने चंपक मैदानावर दिसलेला हा ‘लॅगर फाल्कन’ स्थानिक पक्षी नोंदींच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. शहरातील मोकळ्या मैदानावर अशा दुर्मिळ शिकारी पक्ष्याची नोंद होणे, हे परिसरातील नैसर्गिक अधिवास आणि जैवविविधतेचे निदर्शक मानले जात आहे. हा पक्षी आढळल्यानंतर अभ्यासक प्रसाद गोखले, विराज आठल्ये यांनीही त्याचे निरीक्षण केले. अशी आहे त्याची माहिती मध्यम आकाराच्या शिकारी पक्ष्याचा समावेश आययूसीएनच्या 'निकट धोक्यात' या श्रेणीत होतो. राखाडी-तपकिरी रंग, फिकट पांढरट छाती-पोट, डोळ्यांजवळ काळी मिशीसारखी खूण, लांब-टोकदार पंख अशी याची ओळख आहे. हा प्रामुख्याने निवासी पक्षी असून गवताळ प्रदेश, मैदाने, कोरड्या भागात वावरतो..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास... ‘लॅगर फाल्कन’ हा पक्षी प्रामुख्याने पुणे, सोलापूरसह इतर काही भागांत, तसेच राजस्थान आणि गुजरातसारख्या आढळला आहे. कोकणातील जुन्या नोंदी तपासल्या असता, अशा प्रकारची नोंद यापूर्वी आढळून आलेली नाही; त्यामुळे कोकणातील ही पहिलीच नोंद आहे. हिवाळ्यामध्ये विविध पक्षी स्थलांतर करतात. अनुकूल आणि योग्य जागा मिळाल्यानंतर असे स्थलांतरित पक्षी काही काळ त्या ठिकाणी थांबतात. - विराज आठल्ये, पक्षिमित्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.