Ratnagiri Politics: रत्नागिरीची वीस वर्षांत फक्त अधोगतीच: ठाकरे पक्षाचे उपनेते बाळ माने; महाविकास आघाडी भक्कम..

रत्नागिरी : रत्नागिरीकरांना विकसित रत्नागिरी पाहायची आहे. गेल्या वीस वर्षांत रत्नागिरीची अधोगती झाली आहे; परंतु नगरपालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडी भक्कम असून, आम्ही सर्व जागा लढवत आहोत. रत्नागिरीकरांना आम्ही दहा वर्षे टिकणारे दर्जेदार रस्ते, गटार योजना, स्वच्छ पाणी आणि सुसज्ज रुग्णालय देऊ. एवढी वर्षे मतदार सक्षम पर्यायाच्या शोधात होते, आता आम्ही सत्ताधारी म्हणून उत्तम पर्याय आहोत, असे महाविकास आघाडीच्या पत्रकार परिषदेत शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे उपनेते बाळ माने यांनी सांगितले. माने म्हणाले, 'महाविकास आघाडीला मनसेने पाठिंबा दिला आहे. मतविभागणी होऊ नये म्हणून त्यांनी मदतीची ग्वाही दिली आहे. लबाड लांडग्याला कंटाळून शिवसेना उबाठा पक्षात अनेकांनी प्रवेश केला आहे. शहरात ९९ किमीची परिवर्तन पदयात्रा काढली त्या वेळी शहराचे खराब रस्ते, अपूर्ण पाणीयोजना, मोकाट जनावरे आदी अनेक प्रश्न नागरिकांनी सांगितले. सध्या रत्नागिरीत थूकपट्टी लावून रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. महाविकास आघाडीत फूट पडलेली नाही. बशीर मुर्तुजा हे राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांनी लोकसभा, विधानसभेला चांगले काम केले होते. त्यांच्या पत्नीने अर्ज भरला आहे; पण त्यांची समजूत काढू. रमेश कीर म्हणाले, महाविकास आघाडी मजबूत आहे, आमची भूमिका एकच आहे, सत्ता मिळवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. आम्ही एकत्रित आहोत. पत्रकार परिषदेला काँग्रेसचे प्रांतिक सरचिटणीस रमेश कीर, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे मिलिंद कीर, शिवसेनेचे प्रमोद शेरे, तालुकाप्रमुख शेखर घोसाळे, शहरप्रमुख प्रशांत साळुंखे यांच्यासमवेत रिपाइं व आघाडीतील अन्य पक्षांचे नेते तसेच नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार शिवानी माने आणि सर्व उमेदवार उपस्थित होते. राष्ट्रीय पक्षातून छोट्या पक्षात पाचवेळा निवडून आलेल्या पालकमंत्र्यांना नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यासाठी आज पहाट उगवली. राष्ट्रीय पक्षातून उमेदवार आयात करून छोट्याशा पक्षातून उमेदवारी दिली गेली आहे. यातून त्यांची उमेदवार शोधताना दमछाक झाल्याचे दिसत आहे. राष्ट्रीय पक्षात इन्कमिंग नव्हे तर आउटगोइंग सुरू असून, छोट्या पक्षात प्रवेश होत आहेत. न्यायालयाच्या निकालानंतर हे पक्ष एकमेकांत विलीन होणार आहेत, असा टोला बाळ माने यांनी लगावला.