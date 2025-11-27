कोकण

Malvan Sting Operation : नीलेश राणेंची थेट धडक! भाजप नेत्याच्या घरात सापडली पैशांची बॅग, कुठून आले इतके पैसे? मतदारांना देण्यासाठी तर...?

Malvan Sting Operation : मालवण पालिका निवडणुकीत आमदार नीलेश राणेंनी भाजप पदाधिकाऱ्याच्या घरी लाईव्ह स्टिंग करून पिशवीतील पैसे उघड केले. हे पैसे मतदारांना देण्यासाठी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
Malvan Sting Operation

Malvan Sting Operation

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मालवण (रत्नागिरी) : पालिका निवडणुकीत येथील भाजपच्या एका जिल्हास्तरीय पदाधिकाऱ्याच्या घरी काल आमदार नीलेश राणे (Nilesh Rane) यांनी थेट धडक दिली. तेथे पिशवीत सापडलेले पैसे निवडणुकीत वाटण्यासाठी भाजपच्या वरिष्ठांकडून आल्याचा आरोप त्यांनी केला. हे स्टिंग ऑपरेशन (Malvan Sting Operation) त्यांनी सोशल मीडियावर लाईव्ह करत पोलिस व निवडणूक अधिकाऱ्यांना पाचारण केले. हा प्रकार काल रात्री उशिरा घडला.

Loading content, please wait...
Bjp
Nilesh rane
Malvan
Maharashtra Politics
Municipal election
shivsena
Ratnagiri

Related Stories

No stories found.