Malvan Sting Operation : नीलेश राणेंची थेट धडक! भाजप नेत्याच्या घरात सापडली पैशांची बॅग, कुठून आले इतके पैसे? मतदारांना देण्यासाठी तर...?

मालवण (रत्नागिरी) : पालिका निवडणुकीत येथील भाजपच्या एका जिल्हास्तरीय पदाधिकाऱ्याच्या घरी काल आमदार नीलेश राणे (Nilesh Rane) यांनी थेट धडक दिली. तेथे पिशवीत सापडलेले पैसे निवडणुकीत वाटण्यासाठी भाजपच्या वरिष्ठांकडून आल्याचा आरोप त्यांनी केला. हे स्टिंग ऑपरेशन (Malvan Sting Operation) त्यांनी सोशल मीडियावर लाईव्ह करत पोलिस व निवडणूक अधिकाऱ्यांना पाचारण केले. हा प्रकार काल रात्री उशिरा घडला. .उशिरापर्यंत अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली जात होती. दरम्यान, संबंधित पदाधिकाऱ्याने मात्र हे पैसे आपल्या व्यवसायाशी संबंधित असल्याचा दावा केला आहे. मालवण पालिका निवडणुकीत वातावरण तापले आहे. काल रात्री शिंदे शिवसेनेचे आमदार राणे यांनी भाजपने काही पदाधिकाऱ्यांच्या घरी मतदारांना वाटप करण्यासाठी पैसे ठेवल्याचा आरोप केला आणि भाजपच्या त्या जिल्हास्तरावरील पदाधिकाऱ्याच्या घरी थेट धडक दिली..Nitesh Rane : 'ये अंदर की बात है, दीपकभाई हमारे साथ है!' नीतेश राणेंचा सनसनाटी दावा, छुप्या पाठिंब्यामुळे चर्चांना उधाण?.या वेळी त्यांच्या घरातील एका खोलीत पिशवीत सापडलेली रक्कम ही भाजपचीच असल्याचा दावा केला. नीलेश राणे यांनी सायंकाळी सातच्या दरम्यान फेसबुकवर थेट प्रक्षेपण करतच भाजपच्या या पदाधिकाऱ्याच्या घरात थेट प्रवेश केला. तेथे एका खोलीत पिशवीत ठेवलेले पैसे सापडले. वीस ते पंचवीस लाख रक्कम असल्याचा दावा राणे यांनी केला. भाजपने काही पदाधिकाऱ्यांच्या घरी रक्कम ठेवली आहे. आज भाजप पदाधिकाऱ्याच्या खोलीत जी रक्कम आढळली ती भाजपनेच दिल्याचा आरोपही केला..'माझं राजकीय करिअर संपवण्याचा कट, राजघराण्याला पाठिंबा दिला असता, पण...'; राणेंना प्रत्युत्तर देताना काय म्हणाले केसरकर?.यावेळी तेथे त्या भाजप पदाधिकाऱ्यासमवेत कुडाळ येथील भाजपचा आणखी एक पदाधिकारी, तसेच अन्य एक व्यक्ती उपस्थित होती. राणे यांनी संबंधित पदाधिकाऱ्यांशी बोलताना, हे पैसे भाजपने मतदारांना वाटण्यासाठीच आणल्याचे सांगितले असता संबंधित भाजपच्या पदाधिकाऱ्याने ही रक्कम व्यवसायाशी निगडित असल्याचे त्यांच्यासमोर स्पष्ट केले. त्यावर राणे यांनी तुमचे जे काही म्हणणे आहे ते तुम्ही निवडणूक आयोगासमोर सिद्ध करा, असे सांगितले. यावर संबंधित पदाधिकाऱ्याने ते मी सिद्ध करतो, असे स्पष्ट केले. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिस निरीक्षक मारुती जगताप, सहायक निरीक्षक गणेश माने, सुशांत पवार यांच्यासह अन्य पोलिस अधिकारी, कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले..नीलेश राणे यांचे आरोप खोटे : सावंतनिवडणुकीचे वातावरण पाहून विरोधकांच्या पायाखालील माती सरकली आहे. असले छोटे मोठे विषय करून बदनामीचे काम सुरू केले आहे. आमदार नीलेश राणे यांनी केलेले आरोप खोटे आहेत, असे भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. आमदार राणे यांच्या स्टींग ऑपरेशननंतर श्री. सावंत यांनी पत्रकार परिषद घेतली..ते म्हणाले, ''आज संध्याकाळी मालवण निवडणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने जिल्हाध्यक्ष या नात्याने मालवण कार्यालयात उपस्थित होतो आणि त्यावेळी आमदार नीलेश राणे फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून आमचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते विजय केनवडेकर यांच्या घरी भेट देत असल्याचे दिसून आले. केनवडेकर यांच्या घरामध्ये काही पैसे सापडले, तर त्या सर्व पैशांचा संबंध त्यांनी भारतीय जनता पक्षाशी जोडला होता, खरे तर केनवडेकर यांच्या घरी थेट आमदारांनी जाणे किंवा कार्यकर्त्याच्या घरी जाणे योग्य नाही. यासाठी अनेक यंत्रणा आहेत. त्या यंत्रणांच्या माध्यमातून ते केले पाहिजे होते.''.Karad Municipal Election : निवडणूक प्रक्रियेवर नाराजी! चक्क उमेदवार मतदारांना सांगतोय, 'मला मतदान करू नका'; असं का करताहेत घोडके?.ते म्हणाले, ''केनवडेकर संघाचे स्वयंसेवक आहेत आणि भारतीय जनता पक्षामध्ये ते कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडून असा काही पैशांसंदर्भात विषय होण्याचा संबंध नाही. तरी सुद्धा त्यांना यंत्रणेने विचारल्यानंतर त्यांनी सांगितले की, माझ्या व्यवसायातील हे माझे पैसे होते. ही निवडणूक सुरू झाल्यापासून महायुतीचेच घटक असलेले आणि आता आमच्या विरोधात असलेले आमदार नीलेश राणे आणि त्यांत्र्या सोबतचे पदाधिकारी असतील यांनी या निवडणुकीला वेगळ्या प्रकारे घेतले गेले आहे.'' सावंत म्हणाले, ''खरं तर या पैशांसंदर्भात त्यांचा व्यवसायाशी संबंध असेल कारण ते व्यावसायिक आहेत. याबाबत यंत्रणा त्याची चौकशी करू शकते. आमची प्रचार यंत्रणा जोर धरत आहे. हे सर्व निवडणुकीच वातावरण पाहून विरोधी पक्षाच्या पायाखालील माती सरकली आहे. असले छोटे-मोठे विषय करून बदनामी करण्याचे काम सुरू केले आहे.''