Maratha Reservation: 'मराठा आरक्षणासाठी सायकलवरून तब्बल 720 किलोमीटरचे अंतर पार करत गाठली मुंबई; संदीप गव्हाणे-पाटील यांची परभणी ते मुंबई सायकल वारी

-अमित गवळे पाली : मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात मराठा आरक्षणासाठी शुक्रवारी (ता. 29) मुंबईत आझाद मैदानात मराठा आरक्षणासाठी मोठे आंदोलन सुरु झाले आहे. या आंदोलनासाठी राज्यभरातून मराठा समाज बांधव मोठ्या संख्येने आले आहेत. मात्र एक अवलिया परभणीवरून थेट सायकलने निघाला असून गुरुवारी (ता. 28) मध्यरात्री त्यांनी 720 किलोमीटरचे अंतर पार करत मुंबई गाठली. आणि शुक्रवारी (ता. 29) मुंबईत आंदोलनात ते सामील झाले. .Satara News: 'कायदा हातात घेणाऱ्यांवर कडक कारवाई; तळबीड पोलिसांचा इशारा; संचलनाद्वारे शांतता, सुरक्षेचा दिला संदेश.परभणी येथील संदीप गव्हाणे पाटील (वय 39) 23 ऑगस्टला छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याला अभिवादन करून परभणीवरून मुंबईला मराठा समाज आरक्षण आंदोलनात सामील होण्यासाठी सायकलवरून निघाले. परभणी वरून ते अंतरवाली सराटी ला गेले, तिथे मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. त्यानंतर तेथून मुंबईची वाट धरली. संदीप गव्हाणे यांना वाटेमध्ये अनेक समाज बांधवांनी मदतीचा हात दिला, राहण्याखाण्याची व्यवस्था केली. प्रत्येक टप्प्यावर त्यांचे स्वागत देखील झाले. यावेळी संदीप गव्हाणे पाटील मराठा आरक्षणाचे महत्त्व सर्वांना सांगत होते, आणि ते का गरजेचे आहे हे देखील पटवून देत होते. या सायकल मार्गात ते मराठा आरक्षणासंदर्भात सातत्यपूर्ण जनजागृती करत आले..मनोज जरांगे यांनी मुंबई येथे आंदोलनाची घोषणा केल्यानंतर संदीप गव्हाणे पाटील परभणी जिल्ह्यात गावागावात सायकलवर फिरून जनजागृती करत होते. मागच्या वेळी झालेल्या आंदोलनातही ते मुंबईला सायकलवरच गेले होते. त्यांना समाजातून मोठ्या स्तरावरून पाठिंबा मिळाला. मुंबईतील आंदोलन संपेपर्यंत संदीप गव्हाणे पाटील मुंबईत राहणार आहेत. त्यानंतर ट्रेन किंवा खाजगी वाहनाने आपल्या घरी परतणार आहेत..असा झाला प्रवासपरभणी वरून संदीप गव्हाणे मानवत, पाथरी, आष्टी, कुंभार पिंपळगाव, अंतरवाली सराटीला पोहचले तेथे मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन शेवगाव, मळेगाव मार्गे पैठण, अहिल्यानगर, शिक्रापूर, शिरूर, तुळापूर, आळंदी, देहू, तळेगाव, लोणावळा, वाशी, चेंबूर व आझाद मैदान मुंबई असा प्रवास खडतर प्रवास न थकता केला..Satara Crime: तावडी गावचे दोघे तडीपार; फलटण पोलिसांची कारवाई, अनेक गंभीर गुन्हे दाखल .सायकलवर भगवे झेंडेसंदीप गव्हाणे पाटील यांनी त्यांच्या सायकलच्या हँडलला दोन्ही बाजूला दोन मोठे भगवे झेंडे व मध्यभागी दोन छोटे भगवे झेंडे लावले असून त्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा आहे. त्याचबरोबर पुढच्या बाजूला व पाठीमागे चलो मुंबई मराठा आरक्षण संघर्ष सायकल वारी आदी मजकरू लिहिलेली आणि मनोज जरांगे पाटील यांचा फोटो असलेल्या पाट्या देखील आहेत.सायकलच्या कॅरिअरला त्यांनी आपली छोटीशी बॅग देखील बांधली आहे ज्यामध्ये फक्त गरजेचे साहित्य आहे.