कोकण

Maratha Reservation: 'मराठा आरक्षणासाठी सायकलवरून तब्बल 720 किलोमीटरचे अंतर पार करत गाठली मुंबई; संदीप गव्हाणे-पाटील यांची परभणी ते मुंबई सायकल वारी

40-Hour Search Ends: परभणी येथील संदीप गव्हाणे पाटील (वय 39) 23 ऑगस्टला छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याला अभिवादन करून परभणीवरून मुंबईला मराठा समाज आरक्षण आंदोलनात सामील होण्यासाठी सायकलवरून निघाले. परभणी वरून ते अंतरवाली सराटी ला गेले, तिथे मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली.
Sandeep Gawhane-Patil’s 720 km Cycle Yatra for Maratha Reservation
Sandeep Gawhane-Patil’s 720 km Cycle Yatra for Maratha ReservationSakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-अमित गवळे

पाली : मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात मराठा आरक्षणासाठी शुक्रवारी (ता. 29) मुंबईत आझाद मैदानात मराठा आरक्षणासाठी मोठे आंदोलन सुरु झाले आहे. या आंदोलनासाठी राज्यभरातून मराठा समाज बांधव मोठ्या संख्येने आले आहेत. मात्र एक अवलिया परभणीवरून थेट सायकलने निघाला असून गुरुवारी (ता. 28) मध्यरात्री त्यांनी 720 किलोमीटरचे अंतर पार करत मुंबई गाठली. आणि शुक्रवारी (ता. 29) मुंबईत आंदोलनात ते सामील झाले.

Loading content, please wait...
Parbhani
Mumbai
Raigad
Maratha Reservation
Maratha reservation case
district
cycle rally
Maratha reservation protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com