कोकण

Midday Meal Rice Theft : माध्यान्ह पोषण आहाराचा तांदूळ चोरून नेत होते, ग्रामस्थांनी ट्रक अडवला अन्; मुख्याध्यापकचं निघाला चोरटा

Rajapur Ratnagiri : नाटे पोलिसांनी शाळेचे मुख्याध्यापक, सहायक शिक्षक आणि दोन ग्रामस्थ अशा चौघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
Midday Meal Rice Theft

माध्यान्ह पोषण आहाराचा तांदूळ चोरून नेत होते, ग्रामस्थांनी ट्रक अडवला अन्; मुख्याध्यापकचं निघाला चोरटा

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Headmaster Red Handed Caught : राजापूर तालुक्यातील नाटे येथील नाटेनगर विद्यामंदिर येथे पोषण आहाराचा तांदूळ ट्रकमधून चोरून नेताना ग्रामस्थांनी तो ट्रक पकडला. नाटे पोलिसांनी शाळेचे मुख्याध्यापक, सहायक शिक्षक आणि दोन ग्रामस्थ अशा चौघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. हा प्रकार काल (ता. ५) मध्यरात्री घडला असून, शाळेच्या गोदामातून पोषण आहाराच्या धान्याची पोती चोरून नेण्याचा प्रयत्न फसला.

Loading content, please wait...
police
Rajapur
ratnagri news
Theft
Ratnagiri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com