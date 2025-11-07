Midday Meal Rice Theft : माध्यान्ह पोषण आहाराचा तांदूळ चोरून नेत होते, ग्रामस्थांनी ट्रक अडवला अन्; मुख्याध्यापकचं निघाला चोरटा

Headmaster Red Handed Caught : राजापूर तालुक्यातील नाटे येथील नाटेनगर विद्यामंदिर येथे पोषण आहाराचा तांदूळ ट्रकमधून चोरून नेताना ग्रामस्थांनी तो ट्रक पकडला. नाटे पोलिसांनी शाळेचे मुख्याध्यापक, सहायक शिक्षक आणि दोन ग्रामस्थ अशा चौघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. हा प्रकार काल (ता. ५) मध्यरात्री घडला असून, शाळेच्या गोदामातून पोषण आहाराच्या धान्याची पोती चोरून नेण्याचा प्रयत्न फसला..मकरंद धाक्रस यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी नाटे पोलिसांनी तांदूळ व गाडीसह एकूण ३ लाख ७ हजार ५०० रुपयांचा माल ताब्यात घेतला आहे. काल रात्री नाटेश्वर मंदिरात त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या उत्सवात मकरंद मधुसूदन धाक्रस (वय ३७, रा. नाटे भराडीन) उपस्थित होते. मध्यरात्री रात्री १.२४ वाजता मनोज आडविलकर (रा. नाटे) यांनी त्यांना फोन करून नाटेनगर विद्यामंदिर येथे मुलांच्या पोषण आहाराकरिता आलेला तांदूळ चोरून नेताना गावकऱ्यांनी एक गाडी पकडल्याची माहिती दिली..धाक्रस यांनी शाळेचे शिपाई रविकांत धामापूरकर यांना फोन केला व ते शाळेत पोहोचले. शाळेच्या पटांगणात उभ्या ट्रकमध्ये ५० किलो वजनाची एकूण १० पोती पोषण आहाराची भरलेली आढळली. हा ट्रक कुणाल अनिल थळेश्री (रा. नाटे बांदचावाडी) याचा आहे. त्याच्यासोबत सुनील वसंत डुगीलकर (रा. नाटे, बांदकरवाडी) हेही उपस्थित होते. याबाबत त्यांना विचारणा केली असता सुनील डुगीलकर याने सहायक शिक्षक नाना बीरा करे यांनी मला पोषण आहाराच्या खोलीची चावी देऊन दहा पोती तांदूळ काढून गाडीत भरा, पुढे कुठे पोहोचवायचे ते मी सांगतो, असे सांगितले होते..शाळेच्या पटांगणातून गाडी बाहेर पडत असताना महमद इसा आयाज म्हसकर आणि महमद तलहा हनीफ हातोडकर (दोघे रा. साखरीनाटे) यांना याबाबत संशय आल्याने त्यांनी ही गाडी थांबवली. त्यानंतर ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने शाळेच्या आवारात जमा झाले. यावेळी नाटेतील एका सत्तारूढ पुढाऱ्याने गाडी अडवलेल्या ग्रामस्थांना प्रकरण तडजोडीत मिटवा, असे सुचवले. शाळेचे शिपाई रविकांत धामापूरकर यांनी सांगितले की, गाडीत भरलेला तांदूळ विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराकरिता आलेला आहे. या शाळेचे सहायक शिक्षक नाना बीरा करे आणि मुख्याध्यापक रवींद्र तानू जाधव यांच्या सांगण्यावरूनच हा प्रकार घडल्याचे तपासात पुढे आले आहे, असे पोलिसांनी सांगितले. अधिक तपास सहायक पोलिस फौजदार पिलणकर करत आहेत..Tragic Incident Kolhapur : कोल्हापूर जवळील प्रयाग चिखलीतील अवघ्या १५ वर्षीय मुलीनं उचललं टोकाचं पाऊल, आई वडील बाहेरगावी गेले अन्.किरण लोहार थेट घटनास्थळीमाध्यमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार आणि राजापूरचे गटशिक्षणाधिकारी उत्तम भोसले आणि सहकाऱ्यांनी शाळेला तातडीने भेट देऊन या प्रकाराची सविस्तर माहिती घेतली. सहायक पोलिस निरीक्षक वाघ यांच्याकडून माहिती घेतली. लोहार यांनी हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून, आपण याची सखोल चौकशी सुरू केली असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले. रात्री दोन वाजल्यापासूनच शाळेच्या आवारात थांबलेल्या ग्रामस्थानी तीव्र संताप व्यक्त केला. शिक्षण विभागानेही स्वतंत्र चौकशी समिती नियुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.