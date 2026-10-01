कोकण

Sunil Tatkare: खासदार सुनील तटकरेंच्या आक्रमक भूमिकेचा दणका; काही तासांत सूत्रे फिरली; खेडमधील २.५ कोटींच्या कामांना वर्कऑर्डर

Khed Gets Work Orders For 2 Point 5 Crore Development Works: खासदार तटकरेंच्या आक्रमक भूमिकेमुळे खेडमधील २.५ कोटींच्या विकासकामांना तातडीने मंजुरी
Khed Gets 2 Point 5 Crore Development Works After MP Sunil Tatkare Raises The Issue And Seeks Immediate Action

Khed Gets 2 Point 5 Crore Development Works After MP Sunil Tatkare Raises The Issue And Seeks Immediate Action

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सकाळ वृत्तसेवा
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रत्नागिरी : महायुतीतील अंतर्गत ताणतणाव आणि प्रशासकीय दिरंगाईवर खासदार सुनील तटकरे यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका अखेर फलदायी ठरली. जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठकीत आपल्या मतदारसंघातील प्रलंबित कामांवरून खासदार तटकरेंनी प्रशासनाला थेट धारेवर धरल्यानंतर, अवघ्या काही तासांतच प्रशासकीय चक्रे वेगाने फिरली.

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