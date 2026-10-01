Sunil Tatkare: खासदार सुनील तटकरेंच्या आक्रमक भूमिकेचा दणका; काही तासांत सूत्रे फिरली; खेडमधील २.५ कोटींच्या कामांना वर्कऑर्डर

रत्नागिरी : महायुतीतील अंतर्गत ताणतणाव आणि प्रशासकीय दिरंगाईवर खासदार सुनील तटकरे यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका अखेर फलदायी ठरली. जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठकीत आपल्या मतदारसंघातील प्रलंबित कामांवरून खासदार तटकरेंनी प्रशासनाला थेट धारेवर धरल्यानंतर, अवघ्या काही तासांतच प्रशासकीय चक्रे वेगाने फिरली..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिलेल्या आठ दिवसांच्या मुदतीची वाट न पाहताच बैठकीच्याच दिवशी खेड तालुक्यातील सुमारे अडीच कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांना तातडीने कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत खासदार सुनील तटकरे यांनी विकासकामांच्या मंजुरीचा मुद्दा अतिशय जोरकसपणे मांडला. निधी उपलब्ध असून आणि प्रशासकीय मंजुरी मिळालेली असतानाही प्रत्यक्ष कामांचे कार्यारंभ आदेश का रोखले जात आहेत, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. .विकासाच्या कामांमध्ये अडथळे आणले जात असतील तर त्याची जबाबदारी कुणाची, असा प्रश्न विचारत त्यांनी प्रशासनाला चांगलेच फैलावर घेतले. यामुळे बैठकीतील वातावरण काही काळ कमालीचे तापले होते. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. संबंधित विभागांशी चर्चा करून आठ दिवसांच्या आत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे सांगत त्यांनी वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. .Yavatmal DCC Election: डीसीसी'च्या रणधुमाळीत ‘बिनविरोध’चा डाव! खासदार संजय देशमुख बिनविरोध; पुसद तालुका गटही बिनविरोध .या आश्वासनानंतर चक्र अत्यंत वेगाने फिरली. आठ दिवसांची वाट न पाहता सोमवारी बैठकीच्याच दिवशी खेड तालुक्यातील जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या जनसुविधा, पाणीपुरवठा आणि बांधकाम विभागातील विविध विकासकामांना तातडीने वर्क ऑर्डर जारी करण्यात आल्या. बैठकीत झालेल्या या वादंगानंतर तात्काळ मिळालेल्या मंजुरीमुळे राजकीय वर्तुळात खासदार तटकरेंच्या आक्रमक भूमिकेचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून आला. एका बाजूला प्रशासकीय दिरंगाईवर ओढलेले ताशेरे आणि दुसऱ्या बाजूला पालकमंत्र्यांचा तत्पर निर्णय, यामुळे खेड तालुक्यातील प्रलंबित कामांचा मार्ग शेवटी मोकळा झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.