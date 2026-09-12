कोकण

मुंबई गोवा मार्गावर अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी, वाहनांच्या ८ ते ९ किमी रांगा; प्रवाशी संतप्त

Mumbai Goa Highway Traffic मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण झाली आहे. पळस्पे फाटा, इंदापूर, माणगाव या ठिकाणी वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत.
Mumbai Goa Highway Traffic

Mumbai Goa Highway Traffic

Esakal

सूरज यादव
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गणेशोत्सवानिमित्त मुंबई आणि पुण्यासह राज्याच्या विविध भागांतून मोठ्या संख्येने चाकरमानी कोकणातील आपल्या गावी रवाना झाले आहेत. त्यामुळे मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण झाली आहे. पनवेलमधील पळस्पे फाट्यावर कोकणाच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर तब्बल ८ ते ९ किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र आहे.

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