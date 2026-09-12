मुंबई गोवा मार्गावर अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी, वाहनांच्या ८ ते ९ किमी रांगा; प्रवाशी संतप्त

गणेशोत्सवानिमित्त मुंबई आणि पुण्यासह राज्याच्या विविध भागांतून मोठ्या संख्येने चाकरमानी कोकणातील आपल्या गावी रवाना झाले आहेत. त्यामुळे मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण झाली आहे. पनवेलमधील पळस्पे फाट्यावर कोकणाच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर तब्बल ८ ते ९ किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र आहे..अटल सेतूवरून बाहेर पडल्यानंतर पळस्पे फाट्याजवळ वाहतूक मोठ्या प्रमाणात संथ झाली आहे. मुंबई-पुणे महामार्गाकडे जाणाऱ्या मार्गावरही वाहनांची गर्दी झाल्याने वाहतूक कोंडी वाढली आहे. गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या वाहनांची संख्या अचानक वाढल्याने वाहतुकीचे नियोजन आव्हानात्मक ठरत आहे..EL Nino Impact : एल निनोचा परिणाम! प्रशांत महासागरातील सूक्ष्म शैवाल घटले; इस्रोच्या ओशनसॅट ३ उपग्रहाचे निरीक्षण.दरम्यान, माणगाव आणि इंदापूर परिसरातही कोकणाकडे जाणाऱ्या लेनवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून वाहतूक नियंत्रणासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न सुरू आहेत..माणगावमध्ये वाहतुकीत मोठे बदलगणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर रायगड पोलिसांनी माणगाव परिसरात विशेष वाहतूक नियोजन केले आहे. महाड आणि मुंबईकडून येणाऱ्या एसटी बस जुन्या माणगाव बसस्थानकात न नेता रस्त्यालगत प्रवाशांना उतरवून पुढे रवाना करण्यात येणार आहेत. पुणे आणि पालीच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांसाठी निजामपूर रोडवरील बायपासचा वापर करण्यात येणार आहे. तसेच श्रीवर्धन आणि म्हसळ्याकडे जाणारी वाहने गोरेगाव मार्गे वळवण्यात येणार आहेत..मुंबईहून येणाऱ्या खासगी वाहनांसाठी इंदापूर-तळा मार्ग, खरवली फाटा तसेच MRF बसथांबा-उपजिल्हा रुग्णालय-मोरबा रोड हे पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. माणगाव बाजारपेठेत रस्त्याच्या कडेला वाहने पार्क करू नयेत तसेच वाहतुकीला अडथळा निर्माण होईल अशा पद्धतीने वाहने उभी करू नयेत, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.