Chiplun Traffic Jam : मुंबईकर चौदा तासांचा प्रवास करत रत्नागिरीत दाखल; महामार्गावर चिपळूण, माणगावात मोठी कोंडी

देवरूख : गणरायाच्या आगमनासाठी उत्सुक मुंबईकर कोकणात दाखल होण्यास सुरुवात झाली आहे. मुंबई, पुण्यातून सोडण्यात आलेल्या एसटी बसेस, खासगी वाहने यामुळे मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहतूक वाढली आहे. माणगावसह चिपळूण परिसरात शनिवारी सायंकाळपासून रविवारी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. महामार्गावर झालेल्या वाहतूक कोंडीत अडकलेले प्रवासी अक्षरशः चार ते पाच विलंबाने गावाकडे पोचले. मुंबईहून रत्नागिरीत पोचण्यासाठी चौदा तासांहून अधिक काळ प्रवास करावा लागल्याचे प्रवाशांनी आवर्जून सांगितले..मुंबई, पुणे आणि अन्य शहरांमधून लाखो चाकरमानी खासगी वाहने, एसटी, आरामबस, टेम्पो ट्रॅव्हलर, रिक्षा तसेच दुचाकींमधून कुटुंबासह गावाकडे रवाना झाले. सोमवारी (ता. १४) गणपती आगमना आणि शनिवार, रविवार जोडून सुट्ट्या त्यामुळे मुंबईकरांनी संधी साधत कालपासूनच गावाकडची वाट धरली. सकाळपासूनच महामार्गावर वाहनांची वर्दळ वाढलेली होती. चिपळूण शहरातील बहादूरशेख चौक परिसरात मुंबई-गोवा महामार्ग आणि चिपळूण-कराड मार्ग एकत्र येत असल्याने या भागात मोठ्या प्रमाणावर वाहतुकीचा ताण निर्माण झाला..तेथील उड्डाणपुलाच्या कामातील रखडलेला भराव आणि वाढलेली वाहनसंख्या यामुळे कोंडीत आणखी भर पडली. शुक्रवारी रात्रीपासूनच सुरू झालेली ही समस्या शनिवारी व रविवारी दिवसभर कायम राहिल्याने चाकरमान्यांना काही अंतर पार करण्यासाठीही बराच वेळ लागत होता. पेढे-फरशी तिठा परिसरातही वाहतुकीचा मोठा खोळंबा झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले..दुसरीकडे, वडखळ, कोलाड, इंदापूर, माणगाव, महाड, पोलादपूर आणि खेड भरणे नाका या प्रमुख ठिकाणी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने महामार्गावरील वाहतूक अक्षरशः ठप्प झाली. काही ठिकाणी वाहनांच्या रांगा अनेक किलोमीटरपर्यंत पोहोचल्याने प्रवाशांना तासन्तास वाहतूक कोंडीत अडकून पडावे लागले. महामार्गावर अनेक ठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले असून, त्यातून वाहने सावधपणे आणि अत्यंत कमी वेगाने वाहने चालवावी लागत होती. त्यामुळे वाहतुकीचा वेग मंदावला. चिपळूण आणि माणगाव या दोन्ही महत्त्वाच्या ठिकाणी वाहतूक मंदावल्याने पुढील प्रवासाचे संपूर्ण नियोजन कोलमडले..MPSC Exam Success Story : शेतकरी बापाची लेक अन् आई पोलिसात! जाधववाडीच्या निकिताची MPSC मध्ये गगनभरारी, महसूल सहाय्यकपदी निवड.गणेशोत्सवासाठी मुंबईहून रत्नागिरीला पोहोचण्यासाठी साधारणपणे सात ते आठ तासांचा प्रवास अपेक्षित असताना, सध्या या भीषण कोंडीमुळे तब्बल १५ ते १६ तासांचा वेळ लागत आहे. प्रवासाचा वेळ जवळपास दुप्पट झाल्याने गाव जवळ आले, पण रस्ता संपत नाही, अशी उद्विग्न भावना अनेक चाकरमानी व्यक्त करत आहेत. गणेशोत्सवाच्या गर्दीच्या काळात ही कोंडी टाळण्यासाठी कामे वेगाने पूर्ण करून वाहतूक व्यवस्थेत कायमस्वरूपी सुधारणा व प्रभावी नियोजन करण्याची तीव्र मागणी आता जोर धरत आहे..गणपतीच्या उत्साहात मुंबईहून सकाळी लवकर निघालो; मात्र चिपळूण आणि माणगावच्या कोंडीमुळे देवरुखला पोहोचण्यासाठी १५ तास लागले. दरवर्षी गणेशोत्सवात अशीच परिस्थिती निर्माण होते. महामार्गाचे काम लवकर पूर्ण होऊन पुढील वर्षी तरी चाकरमान्यांचा प्रवास सुरळीत व्हावा, हीच प्रार्थना.-राजेश परबते, देवरूख.Gunjan Patil On Women Freedom : रुढी-परंपरांच्या नावाखाली महिलांवरच बंधने, स्त्रीला नकार देण्याचा अधिकार मिळावा; प्रसिद्ध कवयित्री गुंजन पाटील यांनी मांडलं परखड मत.गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर चाकरमान्यांना गावी आणण्यासाठी एसटी महामंडळाने विशेष नियोजन केले असून, गेल्या दोन दिवसांत रत्नागिरी जिल्ह्यात २५०० हून अधिक एसटी बसेस दाखल झाल्या आहेत. या गाड्यांमधून सुमारे १ लाख प्रवाशांनी सुरक्षित प्रवास केला. कोणतीही अडचण होणार नाही. याची काळजी घेतलेली आहे. तसेच विशेष गाड्या सोडल्यामुळे जिल्ह्यातील काही मार्गांवर स्थानिक प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठीही खबरदारी घेतली आहे. परतीच्या प्रवासाचेही नियोजन सुरू झाले आहे.-अश्वजित जानराव, विभाग नियंत्रक, एसटी महामंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.