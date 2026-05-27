Mumbai-Goa Highway : झाडं लावली की फक्त कागदावरच दाखवली? मुंबई-गोवा महामार्गावरील 'त्या' 1 लाख 96 हजार वृक्षांचं नक्की काय झालं? प्रशासनाचा नवा प्लॅन काय?

Ratnagiri NH66 plantation and tree cutting update : मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर झाडांची कत्तल झाल्यानंतर जनक्षोभ वाढला आहे.
Why were trees cut for Mumbai-Goa Highway?

रत्नागिरी : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणात १ लाख १५ हजार ६१६ झाडांची कत्तल झाली (Mumbai-Goa Highway tree cutting news) होती. पर्यावरण ऱ्हासावरून निर्माण झालेल्या तीव्र जनक्षोभानंतर अखेर राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने अधिकृत खुलासा केला आहे. परशुराम ते झाराप दरम्यान करण्यात आलेल्या १ लाख ९६ हजार ११२ झाडांच्या लागवडीचा लेखाजोखा कार्यकारी अभियंत्यांनी जाहीर केला आहे. सध्या सुकलेल्या व मृत झाडांच्या जागी आगामी पावसाळ्याच्या मध्यापर्यंत नवीन झाडे लावण्याचे आश्वासन दिले आहे.

