Mumbai-Goa Highway : झाडं लावली की फक्त कागदावरच दाखवली? मुंबई-गोवा महामार्गावरील 'त्या' 1 लाख 96 हजार वृक्षांचं नक्की काय झालं? प्रशासनाचा नवा प्लॅन काय?

रत्नागिरी : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणात १ लाख १५ हजार ६१६ झाडांची कत्तल झाली (Mumbai-Goa Highway tree cutting news) होती. पर्यावरण ऱ्हासावरून निर्माण झालेल्या तीव्र जनक्षोभानंतर अखेर राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने अधिकृत खुलासा केला आहे. परशुराम ते झाराप दरम्यान करण्यात आलेल्या १ लाख ९६ हजार ११२ झाडांच्या लागवडीचा लेखाजोखा कार्यकारी अभियंत्यांनी जाहीर केला आहे. सध्या सुकलेल्या व मृत झाडांच्या जागी आगामी पावसाळ्याच्या मध्यापर्यंत नवीन झाडे लावण्याचे आश्वासन दिले आहे..महामार्ग विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, परशुराम ते झाराप दरम्यान रस्त्याच्या दुतर्फा ९० हजार २३५ आणि दुभाजकांमध्ये १,०५,८७७ अशी एकूण १ लाख ९६ हजार ११२ झाडे लावण्यात आली आहेत. प्रशासनाने कागदावर प्रचंड प्रमाणात लागवड दाखवली असली, तरी कडक ऊन, पाणी नियोजनाचा अभाव आणि देखभालीतील निष्काळजीपणामुळे यातील मोठ्या प्रमाणात वृक्ष मृत झाले आहेत..यावर स्पष्टीकरण देताना महामार्ग विभागाने मान्य केले की, मृत झालेल्या झाडांच्या जागी कंत्राटदारांमार्फत पुन्हा नवीन खड्डे मारण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. आगामी पावसाळ्याच्या मध्यापर्यंत या सर्व ठिकाणी नवीन झाडे लावून घेतली जातील. .झाडांच्या जगण्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी महामार्ग विभागाने कंत्राटदारांना कडक कायदेशीर निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग विभाग या संपूर्ण प्रक्रियेवर कायदेशीर अटींनुसार कडक देखरेख ठेवून आहे. महामार्गाचे हरितीकरण करण्यासाठी नागरिकांनी आणि पर्यावरणप्रेमींनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन कार्यकारी अभियंत्यांनी केले आहे..दृष्टिक्षेपातसुकलेल्या, मृत झाडांच्या जागी नवीन लागवडतीव्र जनक्षोभानंतर प्रशासनाचा खुलासा१,१५,६१६ झाडांची कत्तल केल्याचे मान्यझाडे जगवण्यासाठीचे निर्देशदुभाजकांमध्ये साचलेले डांबर, काँक्रिट काढणेराडारोडा काढून दुभाजकावर सुपीक माती टाकणेकडक उन्हाळ्यात टँकरने नियमित पाणी घालणेवणव्यांपासून रक्षण करण्यासाठी 'फायर लाईन'.महामार्गाचा टप्पा रस्त्याच्या दुतर्फा दुभाजकांमध्ये एकूण लागवडपरशुराम ते आरवली १८,०७१ ७,८२५ २५,८९६आरवली ते काटे ५,१५० ६,४६८ ११,६१८तळेकांटे ते वाकेड ४,४४० ११,९२८ १६,३६८वाकेड ते तळगाव ५,३७४ १०,६५६ १६,०३०तळेगाव ते कळमट १४,००० ४४,००० ५८,०००कळमट ते झाराप ४३,२०० २५,००० ६८,०००.