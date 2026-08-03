Mumbai Sawantwadi Express : गणेशोत्सवापूर्वी चाकरमान्यांना मोठं गिफ्ट! मुंबई-सावंतवाडी दरम्यान धावणार नवीन एक्स्प्रेस; 'या' 22 स्थानकांवर थांबणार

रत्नागिरी : कोकणातील रेल्वे प्रवासी, चाकरमानी आणि पर्यटकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. भारतीय रेल्वेने मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते सावंतवाडी रोड दरम्यान नवीन दैनिक एक्स्प्रेस रेल्वे सुरू करण्यास मंजुरी दिली (Konkan Railway new daily express train) आहे. ही गाडी सुमारे ५१० किलोमीटर अंतर दररोज पार करणार असून, मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील प्रवाशांना थेट व अधिक लाभदायक ठरणार आहे..कोकण रेल्वे मार्गावरील ही गाडी दररोज धावणार आहे. या सेवेमुळे चाकरमानी, व्यावसायिक, विद्यार्थी, रुग्ण तसेच पर्यटकांचा प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी या एक्स्प्रेसला कोकण रेल्वे मार्गावरील २२ महत्त्वाच्या स्थानकांवर व्यावसायिक थांबे देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये दादर, ठाणे, पनवेल, पेन, रोहा, माणगाव, वीर, खेड, चिपळूण, सावर्डे, अरावली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, आडवली, विलवडे, राजापूर रोड, वैभववाडी रोड, नांदगाव रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ आणि सावंतवाडी रोड या स्थानकांचा समावेश आहे..Sagreshwar Wildlife Sanctuary : 'सह्याद्री'च्या कुशीत खुललं पर्यटन! कडेगावातील सागरेश्वर, चौरंगीनाथ पर्यटकांना खुणवतोय; पावसाळ्यात घ्या मिनी महाबळेश्वरचा अनुभव.या नवीन दैनिक एक्स्प्रेसमुळे कोकणातील प्रवाशांना नियमित आणि जलद रेल्वे सेवा उपलब्ध होणार असून, पर्यटन, व्यापार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. रेल्वे प्रशासनाकडून या गाडीचे वेळापत्रक आणि प्रत्यक्ष धावण्याची तारीख लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे..Devsthan Inam Land : साडेपाच लाख हेक्टर देवस्थान इनाम जमिनींबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! कुळ आणि वहिवाटदारांना मिळणार हक्क?.चाकरमान्यांना लाभदायकगणेशोत्सवाला एक महिना शिल्लक असतानाच सोडण्यात येणाऱ्या या नवीन गाडीचा फायदा मुंबईहून कोकणात येणाऱ्या चाकरमान्यांना होणार आहे. तसेच नियमित प्रवासासाठी कोकणात येणाऱ्या व कोकणातून जाणाऱ्या गाड्यांची संख्याही मोजकीच आहे. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होते. दक्षिणेकडे जाणाऱ्या गाड्या अधिक असल्याने, त्या नेहमीच प्रवाशांनी भरून ये-जा करीत असतात. त्यामुळे नवीन गाडी निश्चित किफायतशीर ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.