कोकण

Mumbai Sawantwadi Express : गणेशोत्सवापूर्वी चाकरमान्यांना मोठं गिफ्ट! मुंबई-सावंतवाडी दरम्यान धावणार नवीन एक्स्प्रेस; 'या' 22 स्थानकांवर थांबणार

Mumbai to Sawantwadi Daily Express Approved : मुंबई ते सावंतवाडी दरम्यान नवीन दैनिक एक्स्प्रेसला भारतीय रेल्वेची मंजुरी मिळाली आहे. २२ स्थानकांवर थांबा असलेल्या या गाडीमुळे कोकणातील प्रवासी, पर्यटक, विद्यार्थी आणि चाकरमान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Mumbai Sawantwadi Express train on Konkan Railway route

Mumbai to Sawantwadi Daily Express latest update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : कोकणातील रेल्वे प्रवासी, चाकरमानी आणि पर्यटकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. भारतीय रेल्वेने मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते सावंतवाडी रोड दरम्यान नवीन दैनिक एक्स्प्रेस रेल्वे सुरू करण्यास मंजुरी दिली (Konkan Railway new daily express train) आहे. ही गाडी सुमारे ५१० किलोमीटर अंतर दररोज पार करणार असून, मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील प्रवाशांना थेट व अधिक लाभदायक ठरणार आहे.

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