Ratnagiri News: अडथळ्यांवर मात करत निखिल पिंपळेंनी केली नेपाळवारी; १३ दिवसांत ५२५० किलोमीटरचा सोलो प्रवास पूर्ण

Nepal Ride: नेपाळमध्ये प्रवेश केल्यानंतर निखिल यांनी लुंबिनी, पोखरा, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ आणि चितवन नॅशनल पार्कसारखी प्रसिद्ध ठिकाणे पाहिली. स्थानिक लोकांच्या साधेपणाने आणि निसर्गाच्या सौंदर्याने त्यांचा प्रवास अधिक प्रेरणादायी ठरला
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड: दुचाकीवरून एकट्याने अख्खा भारत फिरलेले मंडणगडचे बाईकप्रेमी रायडर निखिल पिंपळे यांनी यंदा आणखी एक अनोखा पराक्रम साधला आहे. त्यांनी आंबडवे येथून सुरू करून नेपाळपर्यंतचा ५२५० किलोमीटर अंतराचा आंतरराष्ट्रीय सोलो बाईक प्रवास केवळ तेरा दिवसांत ११ ते २३ ऑक्टोबर कालावधीत पूर्ण केला आहे.

