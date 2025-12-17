कोकण

Police Corruption News : पैसा डबल करण्याच्या आमिषाला पोलिसही बळी; एसपींच्या आदेशानंतर अधिकाऱ्यांची नावे समोर, घटनेने खळबळ

SP Orders Inquiry Ratnagiri : आर्थिक फसवणुकीचा मोठा खुलासा. पैसा डबल करण्याच्या स्कीममध्ये पोलिस अधिकारी अडकल्याचे निष्पन्न झाले असून एसपींच्या आदेशानंतर चौकशीला वेग आला आहे.
Money Scam Maharashtra Police : चिपळूण येथील टीडब्लूजे प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीमध्ये झालेल्या मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीचे प्रकरण आता पोलिस प्रशासनाच्या रडारवर आले आहे. या कंपनीत अनेक पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केल्याची माहिती समोर आल्यानंतर रत्नागिरीचे पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

