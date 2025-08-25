Villagers from Konkan arrive in towns, markets bustling as Ganeshotsav preparations reach their final stage.
Preparations for Ganeshotsav in Full Swing: नोकरी-व्यवसायानिमित्त मुंबई, पुणे, गोवा आदी ठिकाणी असलेले चाकरमानी मोठ्या संख्येने गावी दाखल होऊ लागले आहेत. त्यामुळे गावोगावी बंद घरांना नवसंजीवनी मिळाली असून वातावरण उल्हासमय झाले आहे.
-संदीप चव्हाण

म्हापण: कोकणातील सर्वात मोठा आणि आनंदाचा उत्सव असणारा गणेशोत्सव अवघ्या चार दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. बुधवारी (ता.२७) घराघरात गणरायाचे आगमन होणार असून, नोकरी-व्यवसायानिमित्त मुंबई, पुणे, गोवा आदी ठिकाणी असलेले चाकरमानी मोठ्या संख्येने गावी दाखल होऊ लागले आहेत. त्यामुळे गावोगावी बंद घरांना नवसंजीवनी मिळाली असून वातावरण उल्हासमय झाले आहे.

