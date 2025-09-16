कोकण

Best Teacher Award: 'प्रा. डॉ. श्रीकृष्ण दिगंबर तुपारेंना मुंबई विद्यापीठातर्फे सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार; संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांच्या हस्ते प्रदान

Kiren Rijiju presents : सोमवारी (ता. 15) केंद्रिय अल्पसंख्याक व संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांच्या हस्ते व मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक डॉ. रविंद्र कुलकर्णी यांच्या उपस्थितीत हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. याप्रसंगी प्र. कुलगुरू प्राचार्य डॉ.अजय भामरे, कुलसचिव डॉ. विलास कानाडे आदी उपस्थित होते.
-अमित गवळे

पाली: नागोठणे येथील कोकण एज्युकेशन सोसायटीच्या आनंदीबाई प्रधान विज्ञान महाविद्यालयातील रसायनशास्त्र प्रभारी विभाग प्रमुख व प्राध्यापक डॉ. श्रीकृष्ण दिगंबर तुपारे यांना शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ या वर्षासाठी ग्रामीण महाविद्यालय विभागात दिला जाणारा अत्यंत प्रतिष्ठेचा सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार मिळाला आहे. सोमवारी (ता. 15) केंद्रिय अल्पसंख्याक व संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांच्या हस्ते व मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक डॉ. रविंद्र कुलकर्णी यांच्या उपस्थितीत हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. याप्रसंगी प्र. कुलगुरू प्राचार्य डॉ.अजय भामरे, कुलसचिव डॉ. विलास कानाडे सह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

