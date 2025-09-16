Best Teacher Award: 'प्रा. डॉ. श्रीकृष्ण दिगंबर तुपारेंना मुंबई विद्यापीठातर्फे सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार; संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांच्या हस्ते प्रदान

-अमित गवळे पाली: नागोठणे येथील कोकण एज्युकेशन सोसायटीच्या आनंदीबाई प्रधान विज्ञान महाविद्यालयातील रसायनशास्त्र प्रभारी विभाग प्रमुख व प्राध्यापक डॉ. श्रीकृष्ण दिगंबर तुपारे यांना शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ या वर्षासाठी ग्रामीण महाविद्यालय विभागात दिला जाणारा अत्यंत प्रतिष्ठेचा सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार मिळाला आहे. सोमवारी (ता. 15) केंद्रिय अल्पसंख्याक व संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू यांच्या हस्ते व मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक डॉ. रविंद्र कुलकर्णी यांच्या उपस्थितीत हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. याप्रसंगी प्र. कुलगुरू प्राचार्य डॉ.अजय भामरे, कुलसचिव डॉ. विलास कानाडे सह अन्य मान्यवर उपस्थित होते..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.डॉ. श्रीकृष्ण तुपारे हे प्राध्यापक म्हणून को. ए. सो. आनंदीबाई प्रधान विज्ञान महाविद्यालयात 27 वर्षापासून अध्यापनाचे कार्य करीत आहेत. त्यांनी एम. एस्सी. रसायनशास्त्र, एम. एड्., एम. फील., पी. एच. डी. तसेच सी. एस. आय. आर. ची राष्ट्रीय पात्रता चाचणी (नेट) व सेट परीक्षा उत्तीर्ण केलेली आहे. ते मुंबई विद्यापीठ, व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रविज्ञान विद्यापीठ लोणरे येथे अभ्यासक्रम मंडळाचे समन्वयक व सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी 37 संशोधन लेख, 7 पुस्तक प्रकरणे, 3 रसायनशास्त्र विषयाचे व 'माझ्या लेखणीतून' व 'कळी उमलता उमलता' हे 2 मराठी पुस्तके व 3 संशोधन पुस्तकांचे संपादन केले आहे. तसेच त्यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या सहकार्याने 7 संशोधन लघु प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. .राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे ते गेली 20 वर्षे कार्यक्रम अधिकारी म्हणून काम पाहत आहेत. त्यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभागातर्फे रायगड जिल्हा विभागीय समन्वयक म्हणून 4 वर्षे काम पाहिले आहे. ते कोकण विभागातील चार महाविद्यालयाच्या विद्यावाचस्पती ( पी. एच. डी. ) संशोधन समितीवर विषय तज्ञ म्हणून काम करीत आहेत. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर येथील पी. एच.डी. विषयाचे परीक्षक व विषय तज्ञ म्हणून काम पाहत आहेत. तसेच महाविद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी म्हणून काम करीत असताना त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाविद्यालयास विद्यापीठ स्तरीय सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय, जिल्हा स्तरीय उत्कृष्ट महाविद्यालय, व विद्यापीठ स्तरीय व जिल्हा स्तरीय सर्वोत्कृष्ट स्वयंसेवक इ. पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत..त्यांना आत्तापर्यंतच्या कार्यकाळात राज्यस्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार, उत्कृष्ट निबंध लेखक पुरस्कार व वृक्षमित्र, विद्यापीठ स्तरावर सर्वोत्कृष्ट विभागीय समन्वयक व सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा स्तरावर उत्कृष्ट कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा स्तरीय सुवर्ण सन्मान-२०१३, संविधान दिनानिमित्त शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामाबद्दल सन्मान, स्वच्छ भारत अभियान कामासाठी नागोठणे ग्रामपंचायतीतर्फे प्रशस्तीपत्र, नागोठणे पत्रकार संघाकडून प्रशस्तीपत्र, सोबती सामाजिक संस्थेकडून गुणवंत शिक्षक प्रशस्तीपत्र ई. पुरस्कार मिळाले आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तीन विद्यार्थी पी. एच. डी. करीत आहेत, तर पंचवीस पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना त्यांनी एम. एस्सी. चे संशोधन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मार्गदर्शन केले आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.या त्यांच्या यशाबद्दल त्यांचे कोकण एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष ऍड. सिद्धार्थ पाटील, कार्यवाह ऍड. पल्लवी पाटील, वरीष्ठ संचालक व मार्गदर्शक संजय पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक खोपकर, सह कार्यकारी अधिकारी अनिता पाटील, प्रा. प्राचार्य प्राध्यापक डॉ. दिनेश व. भगत, महाविद्यालय विकास समिती सदस्य नरेंद्र जैन व इतर मान्यवर, प्रा. डॉ. संदेश गुरव, प्रा. डॉ. विजय चव्हाण, सह महाविद्यालय शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, रायगड जिल्ह्यातील सर्व प्राचार्य, शिक्षक, मित्र परिवार नातेवाईक यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे. त्यांनी या यशाचे श्रेय कोकण एज्युकेशन सोसायटीचे सर्व विद्यमान अधिकारी, प्राचार्य, पत्नी मिनाक्षी, मुले डॉ. चैत्राली व इंजि. प्रज्वल यांना दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.