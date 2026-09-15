कोकण

Eco-Friendly Ganeshotsav : गोमय गणेशमूर्तींतून पर्यावरण संवर्धनाचा जागर परंपरा, श्रद्धा अन् पर्यावरणाचा संगम; दशकभरापासून पंडित, आंब्रे यांचे प्रयत्न

Gomay Ganesh Idols Promote Eco-Friendly Ganeshotsav : राजापूरमध्ये देशी गायीच्या शेणापासून पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती तयार करण्याचा उपक्रम गेल्या दशकभरापासून सुरू आहे.
Eco-Friendly Ganeshotsav

Gomay Ganesh Idol

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राजेंद्र बाईत - सकाळ वृत्तसेवा
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राजापूर : गणेशोत्सवातील श्रद्धा आणि भक्तीला पर्यावरण संवर्धनाची जोड देत गोमय गणेशमूर्तींचा पर्याय पुढे येत आहे. देशी गायीच्या शेणापासून तयार होणाऱ्या या गणेशमूर्ती पर्यावरणपूरक असून, पीओपीला पर्याय म्हणून त्यांचा प्रचार केला जात आहे. कोकणचे सुपुत्र पंचगव्य चिकित्सक सुहास पंडित आणि योगेश आंब्रे गेल्या दशकभरापासून प्रशिक्षण, प्रचार आणि प्रसिद्धीच्या माध्यमातून गोमय गणेशमूर्तीची संकल्पना समाजमनात रुजविण्याचे काम करत आहेत.

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