Ratnagiri Airport : एकाच वेळी 4 विमाने होणार पार्क! 72 आसनी विमानांसाठी रत्नागिरीत 25 एकरवर कसं उभं राहतंय विमानतळ? DGCA च्या परवानगीबाबत समोर आली मोठी अपडेट

रत्नागिरी : रत्नागिरीकरांचे अनेक वर्षांचे विमान प्रवासाचे स्वप्न लवकरच प्रत्यक्षात येणार (Ratnagiri Mumbai flight service) आहे. मंत्री उदय सामंत आणि आमदार किरण सामंत यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे रत्नागिरी विमानतळाचा विकास अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. ट्रर्मिनल बिल्डिंगचे काम ८० टक्के पूर्ण झाले आहे. १०० कोटी रुपये खर्च करून २५ एकर जागेवर हे अद्ययावत विमानतळ उभे राहणार आहे. त्यामुळे लवकरच रत्नागिरीकरांना विमानसेवेचा जलद हवाई पर्याय उपलब्ध होणार आहे. .रत्नागिरी विमानतळाच्या कामाला २ जानेवारी २०२५ ला सुरुवात झाली. सध्या अंतर्गत सजावटीचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. याशिवाय दळणवळणाच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेला मुख्य रस्त्यापासून टर्मिनल बिल्डींगपर्यंतचा १७०० मीटरचा रस्ता आणि धावपट्टी ते टर्मिनलदरम्यानचे ३२७ मीटरचे काम पूर्ण झाले आहे. आता केवळ मुख्य रस्त्याचे किरकोळ काम आणि पार्किंगचे मार्किंग करणे शिल्लक आहे..या विमानतळावरून ७२ आसनी विमाने उड्डाण घेणार आहेत. एकाच वेळी चार विमाने पार्क करण्याची क्षमता येथे असेल. व्यावसायिक उड्डाणांसाठी भारतीय तटरक्षक दलाच्या (कोस्टगार्ड) धावपट्टीचा वापर केला जाणार आहे. तर उर्वरित सर्व ऑपरेशन्स तटरक्षक दलाच्या संरक्षण भिंतीबाहेर पार पडणार आहेत. या संदर्भात रविवारी (ता. ५) पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत तटरक्षक दल आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांच्यात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार होणार आहे..Koyna Dam Water Storage Latest Update : कोयना धरणाची पाणीपातळी झपाट्याने वाढली! येत्या काही दिवसांत विसर्ग? महाबळेश्वरसह नवजात धुवांधार पाऊस, पाहा आजचा पाणीसाठा.रत्नागिरी ते मुंबई प्रवासासाठी सध्या ‘अलायन्स एअरलाईन’ कंपनीसोबत सकारात्मक बोलणी सुरू आहेत. येत्या डिसेंबर अखेरपर्यंत सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण करून ‘डीजीसीए’ची (DGCA) अधिकृत परवानगी मिळवण्याचे उद्दिष्ट आहे. ही परवानगी मिळताच रत्नागिरीच्या आकाशात व्यावसायिक विमाने घोंगावू लागतील..Buddha Vihar Fund Controversy : थिबाराजाकालीन बुद्धविहारासाठी मंजूर झालेल्या कोट्यवधींच्या निधीवरून पेटला वाद; थेट पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार, नेमकं काय आहे प्रकरण?.सामंतबंधूंच्या प्रयत्नांना यशरत्नागिरीकरांचा मुंबई प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी पालकमंत्री उदय सामंत, आमदार किरण सामंत आणि खासदार नारायण राणे यांनी शासनाकडे विशेष प्रयत्न व सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळेच हे स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरत असून, या विमानसेवेमुळे कोकणातील उद्योग, व्यापार आणि पर्यटन क्षेत्राला बूस्टर डोस मिळणार यात शंका नाही..विमानतळाची वैशिष्ट्येएकूण क्षेत्रफळ : २५ एकरएकूण खर्च : १०० कोटी रुपयेक्षमता : ७२ आसनी विमाने आणि एकाच वेळी चार विमाने पार्किंगची सोयभारतीय तटरक्षक दलाच्या धावपट्टीचा व्यावसायिक वापर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.