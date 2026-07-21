कोकण

Ratnagiri: लातूरहून कोकणात नेलं, अल्पवयीन मुलीवर मित्राच्या घरी अत्याचार; १८ वर्षीय तरुणासह दोघांना अटक

Background of the Kidnapping Case: रत्नागिरी, लातूर आणि चिपळूणला जोडणाऱ्या धक्कादायक POCSO प्रकरणात अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप.
Ratnagiri

Ratnagiri

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रत्नागिरी: लातूर जिल्ह्यातील एका अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून तिला चिपळूण तालुक्यातील एका घरात तिच्यावर अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. उदगीर ग्रामीण पोलिसांनी अवघ्या २४ तासांत या गुन्ह्याचा छडा लावला.

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