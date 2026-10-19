कोकण

Bombay Dorid Slug : हर्णेच्या समुद्रकिनाऱ्यावर दडलाय रंगीबेरंगी खजिना! 'बॉम्बे डोरिड स्लग' या अत्यंत दुर्मिळ सागरी जीवाची पहिलीच नोंद, अभ्यासकही थक्क

Bombay Dorid Slug found at Harne Beach Dapoli : दापोलीतील हर्णेच्या खडकाळ किनाऱ्यावर बॉम्बे डोरिड स्लग या रंगीबेरंगी सागरी जीवाची पहिली नोंद झाली. फहाद जमादार यांच्या निरीक्षणामुळे कोकणातील सागरी जैवविविधतेच्या अभ्यासाला महत्त्वपूर्ण चालना मिळाली आहे.
Bombay Dorid Slug found at Harne Beach Dapoli

Bombay Dorid Slug found at Harne Beach Dapoli

esakal

राधेश लिंगायत
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दापोली : समुद्राच्या अथांग पाण्यात दडलेली जैवविविधता अधूनमधून किनाऱ्यावर येऊन आपले अस्तित्व दाखवून देते. हर्णेच्या समुद्रकिनारीही अशाच एका वैशिष्ट्यपूर्ण आणि रंगीबेरंगी सागरी जीवाची नोंद झाली (First record of Bombay Dorid Slug in Harne) आहे. ‘बॉम्बे डोरिड स्लग’ (Goniobranchus bombayanus) हा सागरी अपृष्ठवंशी जीव हर्णे येथील खडकाळ किनारपट्टीवर आढळून आला असून, हर्णे किनारपट्टीवरील त्याची ही पहिली नोंद असल्याचे समुद्री जैवविविधतेचे अभ्यासक फहाद जमादार यांनी सांगितले.

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