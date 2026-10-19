Bombay Dorid Slug : हर्णेच्या समुद्रकिनाऱ्यावर दडलाय रंगीबेरंगी खजिना! 'बॉम्बे डोरिड स्लग' या अत्यंत दुर्मिळ सागरी जीवाची पहिलीच नोंद, अभ्यासकही थक्क

दापोली : समुद्राच्या अथांग पाण्यात दडलेली जैवविविधता अधूनमधून किनाऱ्यावर येऊन आपले अस्तित्व दाखवून देते. हर्णेच्या समुद्रकिनारीही अशाच एका वैशिष्ट्यपूर्ण आणि रंगीबेरंगी सागरी जीवाची नोंद झाली (First record of Bombay Dorid Slug in Harne) आहे. ‘बॉम्बे डोरिड स्लग’ (Goniobranchus bombayanus) हा सागरी अपृष्ठवंशी जीव हर्णे येथील खडकाळ किनारपट्टीवर आढळून आला असून, हर्णे किनारपट्टीवरील त्याची ही पहिली नोंद असल्याचे समुद्री जैवविविधतेचे अभ्यासक फहाद जमादार यांनी सांगितले..फहाद जमादार (JNK Marine Aqua Life) हे १७ ऑक्टोबरच्या रात्री हर्णे किनारपट्टीवरील खडकाळ भागात नियमित समुद्री जैवविविधता निरीक्षण करत असताना त्यांना हा वैशिष्ट्यपूर्ण जीव आढळला. त्याचे छायाचित्रण करून त्याची नोंद करण्यात आली. हर्णे परिसरातील खडकाळ किनारे, भरती-ओहोटीचा पट्टा आणि त्यातील सूक्ष्म अधिवास विविध प्रकारच्या सागरी जीवांसाठी महत्त्वाचे ठरत असल्याचे या नोंदीतून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे..बॉम्बे डोरिड स्लग’ हा ‘न्युडिब्रँक’ या कवचविरहित सागरी गोगलगायींच्या समूहातील रंगीबेरंगी जीव आहे. त्याचे वैज्ञानिक नाव Goniobranchus bombayanus असे आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, या जीवाची पहिली नोंद १९४६ मध्ये तत्कालीन बॉम्बे अर्थात मुंबईतील कुलाबा किनारपट्टीवर झाली होती. त्यानंतर या प्रजातीची नोंद दीर्घकाळ वैज्ञानिक संदर्भातून आढळली नाही..Sangli Otter Sighting : सांगलीसाठी अभिमानास्पद! कृष्णा नदीपात्रात प्रथमच आढळले 'पाणमांजर'; आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात संशोधन प्रसिद्ध.तब्बल ७२ वर्षांनंतर २०१८ मध्ये ‘Marine Life of Mumbai’च्या संशोधकांना हाजी अली परिसरातील पाण्याच्या डबक्यांमध्ये हा जीव पुन्हा आढळून आला. त्यानंतर आता दापोली तालुक्यातील हर्णे किनारपट्टीवर या जीवाची नोंद झाल्याने कोकणातील समुद्री जैवविविधतेच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने या घटनेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे..हर्णे परिसरातील खडकाळ किनारे आणि भरती-ओहोटीचा पट्टा अनेक सूक्ष्म सागरी जीवांना आश्रय देतात. अशा जीवांचे नियमित निरीक्षण, छायाचित्रण आणि अधिवासाची नोंद केल्यामुळे स्थानिक समुद्री जैवविविधतेचा अभ्यास अधिक व्यापक होण्यास मदत होते. फहाद जमादार यांच्या नियमित निरीक्षणातून यापूर्वीही हर्णे किनारपट्टीवरील विविध सागरी जीवांची नोंद करण्यात आली आहे..Bombay Shieldtail Snake : महाराष्ट्राच्या जैवविविधतेत मोलाची भर! दोडामार्गमध्ये आढळला अत्यंत दुर्मीळ 'बॉम्बे शिल्डटेल' साप, सर्पमित्रांनी केले निरीक्षण.समुद्री जैवविविधतेचे संवर्धन करण्यासाठी किनाऱ्यावरील प्लास्टिक व इतर कचरा कमी करणे, खडकाळ भागातील सूक्ष्म अधिवासांचे संरक्षण करणे आणि आढळणाऱ्या जीवांना हाताळणे किंवा त्यांच्या अधिवासातून बाहेर काढणे टाळणे आवश्यक आहे. हर्णेच्या किनाऱ्यावर झालेली ‘बॉम्बे डोरिड स्लग’ची ही प्रथम नोंद दापोलीच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील अद्यापही मोठ्या प्रमाणात अभ्यासाची गरज असलेल्या सागरी जैवविविधतेकडे लक्ष वेधणारी ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.