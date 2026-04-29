Ratnagiri Hapus Mango : हापूस घेताय? सावधान! बाजारात मद्रासचा आंबा 'हापूस' म्हणून विकला जातोय; अशी होतेय तुमची फसवणूक

चिपळूण : रत्नागिरी आणि देवगड हापूसची जागतिक ओळख व प्रतिष्ठा सध्या धोक्यात आली (Ratnagiri Hapus mango fraud news) आहे. बाजारपेठेत मद्रासच्या आंब्याची 'हापूस' म्हणून विक्री करून ग्राहकांची सरळ फसवणूक केली जात आहे, असा आक्षेप पंचायत समितीचे माजी सभापती व पर्यावरणप्रेमी शौकत मुकादम यांनी घेतला आहे. या प्रकाराची कृषी विभागाने तातडीने दखल घेऊन कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे..यंदा कोकणातील हापूसचे उत्पादन कमी आहे. त्यामुळे दरही वधारलेले असून, सर्वसामान्यांना परवडणारे नाहीत. अजूनही हापूस डझनला ६०० रुपयांपासून पुढे विकला जात आहे. काही व्यावसायिक हापूसऐवजी अन्य आंबे विक्री करत आहेत. याबाबत मुकादम यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, याकडे कृषी विभागाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे आवाहन केले आहे..काही परप्रांतीय विक्रेते मद्रासच्या आंब्याला हापूस असल्याचे सांगून विकत आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. या प्रकारामुळे रत्नागिरी-देवगड हापूसच्या गुणवत्तेबाबत ग्राहकांमध्ये गैरसमज निर्माण होत असून, ब्रँडची बदनामी होत आहे. मद्रासचा आंबा विकण्यास बंदी नाही; परंतु त्याला 'हापूस' म्हणणे हा गुन्हा आहे, असे मुकादम यांनी स्पष्ट केले. तालुका कृषी अधिकारी आणि पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून फसवणूक करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी मुकादम यांनी केली आहे..हापूस कसा ओळखावाखऱ्या हापूसचा सुगंध लांबूनच येतो आणि तो खूप गोड असतो.हापूस फार मोठा नसतो. तो मध्यम आकाराचा, अंडाकृती असतो. पिकल्यावर सोनेरी-केशरी रंगाचा होतो.पिकलेल्या हापूसच्या देठाकडचा भाग थोडा दबला जातो आणि तिथे थोडा लालसरपणा असतो.हापूसची साल अतिशय गुळगुळीत असते.आंबा हातात घेतल्यास तो वजनाला हलका लागतो.येथे करा तक्रारहापूसच्या नावाखाली अन्य आंबे विकणाऱ्यांविरुद्ध कृषी विभाग, अन्न व औषध प्रशासनासह जीआय मानांकन देणाऱ्या संस्थांकडे तक्रार देता येऊ शकते..