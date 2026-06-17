FDA Raid Ratnagiri : तुकाराम मुंडेंच्या कारवाईचा धडाका, तोतया अधिकारी घेताहेत हात धुवून, सावध राहण्याचं आवाहन; रत्नागिरीत 6 लाखांचा माल जप्त

रत्नागिरी : अन्न व औषध प्रशासनातर्फे जिल्ह्यात सात मोठ्या कारवाया केल्या आहेत. या मोहिमेत एकूण ६ लाख ७ हजार १३५ रुपये किमतीचा प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला (FDA Ratnagiri inspection prohibited food products) आहे. संबंधित सर्व प्रकरणांमध्ये स्थानिक पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासनाचे सहायक आयुक्त मिलिंद महांगडे यांनी दिली. तसेच तोतया अधिकाऱ्यांपासून सावध राहा, असेही त्यांनी आवाहन केले आहे..जिल्ह्यात अन्न सुरक्षा दर्जेदार राहावी यासाठी प्रशासनाने एकूण ६० अन्न आस्थापनांची कसून तपासणी केली आहे. यामध्ये दापोली तालुक्यातील १० आस्थापनांचा समावेश असून, प्रामुख्याने बेकरी, हॉटेल्स आणि स्वीट मार्ट्सची तपासणी करण्यात आली. दापोली तालुक्यातून प्राप्त झालेल्या विविध तक्रारींच्या अनुषंगाने हे विशेष कामकाज हाती घेण्यात आले आहे..अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यांतर्गत पुढील काळातही ही तपासणी सत्र आणि विश्लेषणासाठी अन्न नमुने घेण्याची कारवाई सातत्याने सुरू राहणार आहे. दापोली तालुक्यातील गिम्हवणे येथील दोन पान शॉपवर अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी छापे टाकले. या कारवाईत शासनाने प्रतिबंधित केलेला केसरयुक्त पान मसाला व इतर आरोग्यास घातक असलेले प्रतिबंधित अन्नपदार्थ जप्त केला आहे..Pune-Bangalore Highway : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील सर्वात मोठा उड्डाणपूल अखेर सुरू होणार; 'लोड टेस्टिंग'साठी 35 टनांच्या 12 गाड्या 24 तास केल्या उभ्या, प्रवाशांना दिलासा.दरम्यान, अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून तपासणी करताना ‘कार्यालयाचे अधिकारी आले होते’ अशा स्वरूपाच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने व्यावसायिकांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे. प्रत्येक व्यावसायिकाने आपल्या दुकानात किंवा आस्थापनेत तपासणीसाठी, चौकशीसाठी अथवा कोणत्याही कायदेशीर कार्यवाहीसाठी आलेल्या व्यक्तीकडे अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयाच्या अधिकृत ओळखपत्राची मागणी करावी आणि त्यांची ओळख पटवूनच खात्री करून घ्यावी..संशयित किंवा तोतया व्यक्ती अन्न आणि औषध प्रशासनाचे अधिकारी असल्याचे भासवून व्यवसायाच्या ठिकाणी येत असल्यास किंवा पैशांची मागणी करत असल्यास, कार्यालयाशी संपर्क साधा किंवा पोलिसांत तक्रार दाखल करा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे..Dharashiv Politics : उद्धव ठाकरेंचा सर्वात विश्वासू खासदार देणार धक्का! ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर ठाकरे गट सोडणार? धाराशिवच्या राजकारणात मोठा भूकंप.जिल्ह्यात चार अन्न सुरक्षा अधिकारीअन्न व औषध प्रशासन कार्यालयाकडे सध्या केवळ चार अन्न सुरक्षा अधिकारी आहेत. त्यातही खेड, दापोली आणि मंडणगड या विस्तीर्ण व संवेदनशील क्षेत्रासाठी केवळ एकाच अधिकाऱ्यावर जबाबदारी आहे. मर्यादित मनुष्यबळ असतानाही जिल्ह्यात कार्यवाही सुरू आहे, असे श्री. महांगडे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.