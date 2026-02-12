कोकण

Ratnagiri Alphonso mango : रत्नागिरी हापूस आता एआय तंत्रज्ञानावर; मोबाईल ॲपवरून बागेचे व्यवस्थापन होणार, हापूस शेतीत डिजिटल क्रांती

Ratnagiri Mango : रत्नागिरीतील हापूस आंबा आता एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पिकवला जाणार असून मोबाईल ॲपद्वारे बागेचे व्यवस्थापन शक्य होणार आहे. स्मार्ट शेतीकडे मोठे पाऊल.
Ratnagiri Hapus Mango : जागतिक बाजारपेठेत मान असलेल्या कोकणच्या हापूसला आता आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळणार आहे. रत्नागिरी जिल्हा सहकारी आंबा उत्पादक संघामार्फत नुकतीच ‘ड्रीप इरिगेशन आणि सघन आंबा लागवड’ या विषयावर विशेष कार्यशाळा झाली.

