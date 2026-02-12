Ratnagiri Alphonso mango : रत्नागिरी हापूस आता एआय तंत्रज्ञानावर; मोबाईल ॲपवरून बागेचे व्यवस्थापन होणार, हापूस शेतीत डिजिटल क्रांती

Ratnagiri Hapus Mango : जागतिक बाजारपेठेत मान असलेल्या कोकणच्या हापूसला आता आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळणार आहे. रत्नागिरी जिल्हा सहकारी आंबा उत्पादक संघामार्फत नुकतीच ‘ड्रीप इरिगेशन आणि सघन आंबा लागवड’ या विषयावर विशेष कार्यशाळा झाली..पारंपरिक शेतीला फाटा देत नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून उत्पादन वाढवण्याचा निर्धार या कार्यशाळेतून व्यक्त करण्यात आला. ‘एआय’ आणि ‘ठिबक’चा वार करून आंबाबागांचे व्यवस्थापन करण्याची जोड देण्यात आली. १५० शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग घेतला..जैन इरिगेशनचे शंकर गाडेकर यांनी ठिबक सिंचनाचे महत्त्व विषद केले. केवळ पाणी देणे नव्हे तर वर्षभर ठिबकच्या माध्यमातून खतांचे अचूक नियोजन कसे करावे, यावर त्यांनी सखोल मार्गदर्शन केले तसेच ‘सघन लागवड’ तंत्रज्ञानामुळे कमी जागेत जास्त उत्पादन कसे घेता येईल यावर चर्चा करून शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले..First Mango Season Mumbai : रत्नागिरी हापूस मुंबई मार्केटमध्ये दाखल, हंगामातील पहिला आंबा विक्री.जिल्हा कृषी अधिकारी सदाफुले यांनी शासकीय योजनांचा आढावा घेत असतानाच, कृषी क्षेत्रातील ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (AI) च्या वापराबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. शासनाने विकसित केलेल्या नवीन एआय आधारित मोबाईल ॲपमुळे बागेचे व्यवस्थापन अधिक अचूक होणार आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे आवाहन त्यांनी या वेळी केले..दापोली कृषी विद्यापीठाचे डॉ. किरण मालशे यांनी आंबा पिकातील तांत्रिक बाबींवर प्रकाश टाकला. सुमारे १५० शेतकऱ्यांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घेतला. मंदार सरपोतदार यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. या कार्यशाळेत नव्या आणि जुन्या पिढीचा संगम पाहायला मिळाला..पॅकेजिंग, वाहतुकीचे नवे पर्यायकार्यक्रमाचे मुख्य प्रायोजक श्राईन इसुझू यांनी बागायतदारांसाठी उपयुक्त वाहनांची माहिती दिली. तसेच वेदा प्लास्टिकतर्फे अत्याधुनिक क्रेट्स आणि राघव पॅकेजिंगच्या मराठे यांनी दर्जेदार व किफायतशीर कोरोगेटेड बॉक्सचे नमुने सादर केले. यामुळे हापूसची वाहतूक अधिक सुरक्षित आणि स्वस्त होण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.