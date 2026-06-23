Konkan Monsoon Update : रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात पावसाची दमदार एन्ट्री! IMD कडून 26 जूनपर्यंत यलो अलर्ट, 'एल निनो'ने चिंतेत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा

रत्नागिरी : जिल्ह्यात सलग दुसऱ्या दिवशी जोरदार सरींनी हजेरी लावली. त्यामुळे बळीराजासह जिल्हावासीय सुखावले (Ratnagiri yellow alert weather forecast) आहेत. हवामान विभागाने जिल्ह्यासाठी २६ जूनपर्यंत यलो अलर्ट दिल्याने समाधान व्यक्त केले जात असले तरीही त्यानंतर पुन्हा पाऊस पाठ फिरविण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. .दरम्यान, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही २६ जूनपर्यंत येलो अलर्ट तर त्यानंतर ३० जूनपर्यंत दमदार पाऊस पडणार आहे. त्यामुळे एल निनोने चिंतेत असलेल्या शेतकऱ्यांकरिता हा दिलासा आहे..रविवारपासून रत्नागिरी जिल्ह्यात जोरदार पावसाला सुरुवात झाली. ढगांच्या गडगडाटासह पडणाऱ्या पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झालेला होता. सोमवारी सकाळीही सरींचा पाऊस सुरू होता. थांबून थांबून पडणाऱ्या सरींमुळे शाळकरी मुलांसह सरकारी व खासगी कार्यालयात कामकाजासाठी आलेल्यांची कसरत सुरू होती..Monsoon Update : 'एल निनो'मुळे देशात 1972 आणि 2009 सारखा दुष्काळ पडणार? पुढील काही आठवडे का आहेत अत्यंत महत्त्वाचे, मान्सून कधी होणार पुन्हा सक्रिय?.सकाळच्या सत्रात पावसाने थोडी उसंत घेतली होती. मात्र, दुपारी पुन्हा जोर धरला. सुमारे दोन ते अडीच तास पाऊस पडतच होता. जूनच्या सुरुवातीचे चार दिवस वगळता संपूर्ण महिना अक्षरशः कोरडा गेला. शेतकऱ्यांनी पेरणीदेखील पूर्ण केली होती. त्यामुळे शेती कोरडी पडू लागल्यामुळे चिंता वाढू लागली होती..धरणातील पाणीसाठाही घटू लागल्याने पाणीपुरवठ्यावर परिमाण झाला होता. मात्र, सलग दुसऱ्या दिवशी पडलेल्या सरींनी जिल्हावासीयांना दिलासा मिळाला आहे. भात बियाणे पेरणी केलेल्या शेतकऱ्यांनी लावणीसाठी नांगरणी करण्यास सुरुवातही केली आहे. तसेच ज्यांनी पेरणी केलेली नव्हती, त्या शेतकऱ्यांनी जमिनीची मशागत सुरू केली आहे..Sangli Rain Update : किती मिलिमीटर पाऊस पडल्यावर करावी खरीप पेरणी? हंगामातील पेरणीचे 15 दिवस वाया, शेतकऱ्यांच्या हातात अजून किती दिवस शिल्लक?.दरम्यान, किनारी भागातील वातावरण बदलले असून, अरबी समुद्राची गाज वाढली आहे. समुद्रातील अंतर्गत बदलामुळे जोरदार पावसाची लक्षणे मानली जात होती. पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांना ही दिलासादायक बाब ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.