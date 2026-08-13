Mumbai High Court Order : जयगड बंदरातील आमिराती गॅसवाहू जहाजाबाबत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; साडेनऊ कोटी भरा, नाहीतर गॅस रिकामा करा!

रत्नागिरी : जयगड बंदरात चौकशीसाठी आणलेले आमिराती गॅसवाहू जहाज उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने जप्त करून ३ महिने जेएसडब्ल्यू पोर्टच्या जेटीवर आणले होते. सुरक्षेच्यादृष्टीने हे जहाज हलविण्याबाबत पोर्टने याचिका दाखल केली (Jaigad Port Gas Ship) होती. यावर निर्णय देताना साडेनऊ कोटी भरा नाहीतर जहाजामधील १८०० टन गॅस रिकामा करा, असे आदेश जहाजमालकाला दिले आहेत. मेरिटाईम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी याला दुजोरा दिला..उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत जहाजावरील माल उतरवण्यास मनाई केली होती. जयगड बंदरात चौकशीसाठी आणलेले आमिराती गॅसवाहू जहाज जप्त करून जेएसडब्ल्यू पोर्टच्या जेटीवर ठेवले होते. जेएसडब्ल्यू पोर्टने याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर गेली दोन दिवस सुनावणी सुरू आहे. जहाजावरील गॅस काढून ते मालकाच्या ताब्यात दिला जाणार आहे..बनावट कागदपत्रे दाखवून जहाजावरील साहित्य वळवला गेल्याची धक्कादायक माहिती झांग युनियन इंटरनॅशनल यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीतून उघड झाली होती. बचाव पक्ष एलपीजी आमिर गॅस ही आहे. न्यायालयाने जहाजावर असलेला एलपीजी माल उतरवण्यास सक्त मनाई केली होती..Mumbai-Goa Highway : कोकणवासीयांसाठी गुड न्यूज! मुंबई-गोवा महामार्गावरील चिपळुणातील सर्वात लांब उड्डाणपुलाचे काम पूर्णत्वाकडे, लवकरच वाहतूक सुरू होण्याची शक्यता.जहाजाचे दोन मालक आहेत; दोन कंपन्यांपैकी एका कंपनीला ते पाकिस्तानला न्यायचे होते. कार्गो इराकमध्ये लोड झाला; मात्र आयत्यावेळी जहाजाचा मार्ग बदलल्याचे मूळ जहाज मालकाच्या लक्षात आले. लोड केलेला माल पाकिस्तानसाठी जाणार होता; परंतु या दोन मालकांच्या वादातून शिपमॅनेजमेंट चालवते तो मास्टर बदलला आणि दुबईला दुसऱ्या मास्टरला चुकीची माहिती दिली..गॅस साठवणुकीचा प्रश्नजहाजावरील गॅस उतरवण्याची यंत्रणा आपल्याकडे आहे; परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उतरवण्यात येणाऱ्या गॅसची साठवणूक कशी करायची, असा प्रश्न आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनालाही कळवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.