कोकण

Mumbai High Court Order : जयगड बंदरातील आमिराती गॅसवाहू जहाजाबाबत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; साडेनऊ कोटी भरा, नाहीतर गॅस रिकामा करा!

Why Was the LPG Vessel Seized at Jaigad Port? : जयगड बंदरात जप्त असलेल्या आमिराती एलपीजी गॅसवाहू जहाजाच्या मालकाला न्यायालयाने साडेनऊ कोटी रुपये भरण्याचे किंवा जहाजातील सुमारे १८०० टन गॅस रिकामा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
Jaigad Port Gas Ship

Jaigad Port Gas Ship

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : जयगड बंदरात चौकशीसाठी आणलेले आमिराती गॅसवाहू जहाज उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने जप्त करून ३ महिने जेएसडब्ल्यू पोर्टच्या जेटीवर आणले होते. सुरक्षेच्यादृष्टीने हे जहाज हलविण्याबाबत पोर्टने याचिका दाखल केली (Jaigad Port Gas Ship) होती. यावर निर्णय देताना साडेनऊ कोटी भरा नाहीतर जहाजामधील १८०० टन गॅस रिकामा करा, असे आदेश जहाजमालकाला दिले आहेत. मेरिटाईम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी याला दुजोरा दिला.

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