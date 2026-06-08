Ratnagiri Monsoon Update 2026 : कोकणात पाऊस कधी जोर धरणार? रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात 9 जूनपर्यंत अलर्ट; IMD चा नवा अंदाज, तळकोकणात मॉन्सूनची काय स्थिती?

रत्नागिरी : तळकोकणात मॉन्सूनचे आगमन झाले असले तरीही रत्नागिरी जिल्हावासीयांना अजून प्रतीक्षाच (Ratnagiri monsoon update 2026) आहे. जिल्ह्याच्या दक्षिण भागातील तालुक्यात दिवसभर ढगाळ वातावरण होते. काल सायंकाळी राजापूर तालुक्यात विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पाऊस झाला असून रत्नागिरीत किनारी भागात वेगवान वारे वाहत होते. मोसमी पावसाला पोषक वातावरण रत्नागिरी जिल्ह्यात निर्माण झाले आहे, असे हवामान विभागाकडून सांगण्यात आले..जिल्ह्यात काल सकाळी ८.३० वाजेपर्यंतच्या चोवीस तासात सरासरी ४.३२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. त्यात गुहागर १.७०, चिपळूण ११.७०, संगमेश्वर ६.७०, रत्नागिरी ३.७०, लांजा ५.२०, राजापूर ८.८० मिमी पाऊस झाला आहे. हवामान विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांतील काही भागांमध्ये ९ जूनपर्यंत मध्यम ते जोरदार पाऊस पडेल. त्यानंतर किमान १५ जूनपर्यंत मान्सूनच्या प्रगतीचा वेग कमी होण्याची शक्यता आहे..Indian Monsoon Explained : मान्सून म्हणजे नेमकं काय? तो कसा येतो? जाणून घ्या तुमच्या मनातल्या प्रत्येक प्रश्नाचं सोपं उत्तर!.दरम्यान, समुद्रकिनारी वारे वाहू लागले असून लाटांचा वेगही वाढलेला आहे. किनारीपट्टीवर पाण्याचा रंग गडद आणि भडक होऊ लागला आहे. लाटांचा फेस किनाऱ्यावर येत आहे. हे मॉन्सून सक्रिय होण्याचे संकेत आहेत, असा अंदाज किनाऱ्यावरील जाणकारांनी मांडला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.