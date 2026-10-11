कोकण

Ratnagiri ST Bank: चार्जिंग स्टेशनचा महागडा निर्णय ?;नफ्यातील बँक पाडून एसटीवर भाड्याचा बोजा

Ratnagiri ST Bank, EV Charging Station, ST Corporation या मुद्द्यांवरून रत्नागिरीत एसटी महामंडळाच्या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे. माळनाका येथील कर्मचाऱ्यांच्या बँकेची इमारत चार्जिंग स्टेशनसाठी पाडण्यात येणार आहे
Ratnagiri ST Employees’ Bank Building Set to Make Way for an Electric Vehicle Charging Station

Ratnagiri ST Employees’ Bank Building Set to Make Way for an Electric Vehicle Charging Station

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रत्नागिरी : एकीकडे राज्य परिवहन महामंडळ (एसटी) सातत्याने तोट्याचे रडगाणे गात उत्पन्नाचे नवनवीन स्रोत शोधण्याचा दावा करत आहे, पण दुसरीकडे हक्काची आणि भरघोस नफ्यात चालणारी मालमत्ता धुळीस मिळवून लाखो रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सोसण्याचा अजब प्रकार रत्नागिरीत समोर आला आहे.

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