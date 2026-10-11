Ratnagiri ST Bank: चार्जिंग स्टेशनचा महागडा निर्णय ?;नफ्यातील बँक पाडून एसटीवर भाड्याचा बोजा

रत्नागिरी : एकीकडे राज्य परिवहन महामंडळ (एसटी) सातत्याने तोट्याचे रडगाणे गात उत्पन्नाचे नवनवीन स्रोत शोधण्याचा दावा करत आहे, पण दुसरीकडे हक्काची आणि भरघोस नफ्यात चालणारी मालमत्ता धुळीस मिळवून लाखो रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सोसण्याचा अजब प्रकार रत्नागिरीत समोर आला आहे. .चार्जिंग स्टेशनच्या नावाखाली सुस्थितीत असलेली एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बँकेची इमारत पाडून ती बँक आता खासगी मॉलमध्ये भाडेतत्त्वावर स्थलांतरित होत आहे. महिन्याला त्यासाठी ५० हजार रुपये भाड्याचा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी याला दुजोरा दिला..रत्नागिरी शहरातील माळनाका येथे एसटी कर्मचाऱ्यांची स्वतःच्या मालकीच्या जागेत बँक चालते. ही बँक दरवर्षी महामंडळाला आणि कर्मचाऱ्यांना सुमारे ७५ लाख रुपयांचा घसघशीत नफा मिळवून देते. विशेष म्हणजे, अवघ्या दोन वर्षांपूर्वीच या बँकेच्या इमारतीचे अंतर्गत नूतनीकरण करण्यात आले होते, ज्यासाठी तब्बल ४० ते ४५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. .आता महामंडळाने याच मोक्याच्या जागेवर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या चार्जिंग स्टेशनसाठी पुरेशी जागा हवी असल्याने, दोन वर्षांपूर्वी नूतनीकरण केलेली ही सुस्थितीतील इमारत जमीनदोस्त करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.