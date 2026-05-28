कोकण

Ratnagiri Weather : रत्नागिरीत पुढील 3 दिवस कसं असेल हवामान? समुद्र खवळल्याने मच्छीमारांनी नौका घेतल्या किनाऱ्यावर, दिवसभर ढगाळ वातावरण

IMD Forecast Signals Pre-Monsoon Activity : रत्नागिरी जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण निर्माण झाले असून समुद्र खवळला आहे. हवामान विभागाने पुढील तीन दिवस हलक्या पावसाचा अंदाज वर्तविला आहे.
Konkan coast rain alert news

सकाळ डिजिटल टीम
रत्नागिरी : रत्नागिरीत बुधवारी (ता. २७) दिवसभर ढगाळ वातावरणामुळे पावसाचे वातावरण (Ratnagiri weather forecast today) होते. त्यात सायंकाळी हलके वारे वाहू लागल्याने समुद्रही खवळलेला आहे. त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यात मच्छीमारांनीही नौका किनाऱ्यावर घेण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच हवामान अंदाजानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यात २८, २९ आणि ३० मे रोजी तुरळक ठिकाणी हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

