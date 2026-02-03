Ratnagiri Politics : बंडखोर नेत्याची तडकाफडकी हकालपट्टी, युवासेनेच्या जिल्हाध्याक्षाचा राजीनामा; रत्नागिरीतील निवडणूकीचे रणांगण पेटले

रत्नागिरी : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. हातखंबा, गोळप आणि खालगाव गटांमध्ये उमेदवारीवरून निर्माण झालेल्या नाराजीने आता थेट बंडखोरी, पक्षातून हकालपट्टी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्यांपर्यंत मजल मारली असून, या घडामोडींमुळे सत्ताधारी शिवसेनेसह महायुतीसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे..हातखंबा जिल्हा परिषद गटातून शिवसेनेने सुयोग नंदकुमार कांबळे यांना अधिकृत उमेदवारी जाहीर केली होती. मात्र पक्षाचा आदेश डावलत युवासेनेचे कोकण विस्तारक परशुराम मारुती कदम यांनी याच गटातून अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. .Sindhudurg ZP : प्रशासकीय राजवट संपतेय, लोकनियुक्त कारभार परततोय; ७ फेब्रुवारीला मतदान.अधिकृत उमेदवाराविरोधात थेट निवडणूक रिंगणात उतरल्यामुळे पक्षशिस्तीचा भंग आणि बंडखोरी केल्याचा ठपका ठेवत शिवसेनेने कदम यांची तडकाफडकी पक्षातून हकालपट्टी केली. जिल्हाप्रमुख राहुल पंडित यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही कारवाई जाहीर करत, “पक्षविरोधी कृती करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल,” असा स्पष्ट इशाराही दिला आहे. या निर्णयामुळे शिवसेनेने कार्यकर्त्यांना शिस्तीचा संदेश दिला असला, तरी स्थानिक पातळीवर सहानुभूतीची लाट नेमकी कुणाच्या बाजूने झुकते, याबाबत चर्चा रंगू लागली आहे..कदम यांच्या हकालपट्टीनंतर लगेचच हातखंबा गटातील युवासेनेचे जिल्हाप्रमुख केदार ऊर्फ मुन्ना देसाई यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. ‘वैयक्तिक अडचणी’चे कारण जरी त्यांनी पुढे केले असले, तरी राजीनाम्यानंतर सोशल मीडियावर टाकलेला ‘असेच एका एकाची हकालपट्टी करा…’.Kolhapur Politics : भाजपविरोधात राष्ट्रवादींची मोठी चाल; कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत रंगणार प्रतिष्ठेचा महासंग्राम .हा स्टेटस चांगलाच चर्चेचा विषय ठरला आहे. या घडामोडींमुळे कदम यांच्या हकालपट्टीपेक्षा देसाई यांच्या राजीनाम्याची चर्चा अधिक रंगली असून, युवासेनेतील अंतर्गत नाराजी आणि गटबाजी उघडपणे समोर आली आहे..हातखंबा गटातील बंडखोरीचा थेट परिणाम गोळप आणि खालगाव गटांवरही होताना दिसत आहे. गोळप जिल्हा परिषद गटात माजी उपाध्यक्ष उदय बने अपक्ष म्हणून रिंगणात असून, त्यांना उबाठाकडून थेट पाठिंबा मिळाला आहे. दुसरीकडे, शिवसेनेकडून नंदकुमार मुरकर उभे असल्याने येथेही शिवसेनेलाच स्वकीयांचे आव्हान निर्माण झाले आहे..खालगाव गटात पालकमंत्री उदय सामंत यांचे निकटवर्ती बाबू म्हाप उभे असून, त्यांच्या विरोधात उबाठाचे शितूत रिंगणात आहेत. कोतवडे गट शिवसेनेकडे गेल्याने भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. पंचायत समिती गणांमध्येही भाजपला कमी जागा मिळाल्याने असंतोष वाढला आहे..या सर्व राजकीय घडामोडींमुळे पालकमंत्री उदय सामंत यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. महायुतीकडून प्रचाराला वेग आला असला, तरी अंतर्गत नाराजी, बंडखोरी आणि अपक्ष उमेदवारांची ताकद यामुळे निकाल कोणाच्या बाजूने झुकणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..विशेष म्हणजे, नाराज भाजप कार्यकर्ते नेमके कुणाला सहकार्य करतात, यावरच अनेक गटांतील विजय-पराजयाचे गणित ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. रत्नागिरीतील ही निवडणूक केवळ गट-गणांची न राहता, पक्षशिस्त, नेतृत्व आणि संघटनशक्तीची कसोटी ठरणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.