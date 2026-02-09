कोकण

रत्नागिरीत शिंदेंची शिवसेना आघाडीवर, पहिले कल आले समोर; दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला, कोण गुलाल उधळणार?

Ratnagiri ZP and Panchayat Samiti Election Result : रत्नागिरीत मतदानाचा टक्का घसरला असला तरीही महिला मतदारांचा टक्का पुरुष मतदारांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे आज सुरू असलेल्या मतमोजणीकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
सूरज यादव
जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असणाऱ्या जिल्हा परिषदेसह नऊ पंचायत समित्यांसाठी शनिवारी सरासरी ५६.७९ टक्के मतदान झाले. मतदानाचा टक्का घसरला असला तरीही महिला मतदारांचा टक्का पुरुष मतदारांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे आज सुरू असलेल्या मतमोजणीकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. दुपारी १ वाजेपर्यंत निकाल हाती येईल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. आतापर्यंत हाती आलेल्या कलानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यात शिंदेंची शिवसेना आघाडीवर असल्याची माहिती समोर आली आहे. रत्नागिरीत १० पैकी ८ जागांवर शिंदेंची शिवसेना आघाडीवर आहे. तर दोन जागांवर अपक्ष उमेदवाराने आघाडी घेतलीय. टपाली मतदानानंतर आता ईव्हीएम मशिनची मतमोजणी सुरू झाली आहे. ११ ते १९ फेऱ्यांपर्यंत मतमोजणी होणार आहे.

