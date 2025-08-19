Flooding Hits Rajapur City : रत्नागिरीतील राजापूर शहर पाण्यात, नागरिकांचे स्थलांतर सुरू; प्रशासन अलर्टमोडवर

Konkan Flood Update : गेल्या दोन दिवसांपासून संततधार पडणाऱ्या पावसाने काल रात्रीपासून चांगलाच जोर धरला आहे. त्यामध्ये अर्जुना-कोदवली नद्यांना आलेल्या पूराचा राजापूर शहरासह ग्रामीण भागाला वेढा पडला आहे. शहरातील जवाहरचौकातील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकापर्यंत पुराच्या पाण्याने धडकदिली आहे. गेल्या चार तासाहून अधिक काळ जवाहरचौकामध्ये ठिय्या मांडलेला पूरस्थिती अद्यापही कायम असून जवाहरचौकामध्ये सुमारे दिड-दोन फूट पाणी होते..शहराचा बहुतांश भागामध्ये पूराचे पाणी घुसले आहे. ग्रामीण भागातील शिळ-गोठणेदोनिवडे रस्ता पाण्याखाली गेला आहे. त्यातून शहरासह ग्रामीण भागातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. दरम्यान, शहरातील पूरस्थितीची पालिकेकडून सातत्याने स्पिकरवरून उद्घोषणा करून लोकांना सतर्क अन् सावध राहण्याच्या सूचना दिल्या जात होत्या. कालपासून पावसाची सततधार कायम राहील्याने त्याच्यातून अर्जुना-कोदवली नद्यांना पूर येवून शहराला पूराच्या पाण्याचा वेढा पडला आहे..Kolhapur Highway Flood : कोल्हापुरात राष्ट्रीय महामार्गावर पाणी, कोकणात जाणारे दोन घाट बंद; अनेक गावांना सतर्कतेचा इशारा.अर्जुना-कोदवली नद्यांना आलेल्या पूराच्या पाण्याने सकाळीच शहरातील जवाहरचौकातील जयस्तंभापर्यंत धडक दिली. त्यानंतर, त्यामध्ये सातत्याने वाढ होताना पूराच्या पाण्याने पर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकापर्यंत धडक दिली. शहरातील चिंचबांध परिसर, वरचीपेठ रस्ता, शिवाजी पथ, बंदर धक्का परिसर, मुन्शी नाका परिसर पूराच्या पाण्याखाली गेला आहे. शिवाजी पथ रस्त्यावरील दुकाने, टपर्या यांसह जवाहरचौक, बाजारपेठेच्या प्रवेशद्वाराच्या येथील दुकानांमध्ये पूराचे पाणी घुसले आहे..कोदवली नदीच्या पलीकडे जाण्यासाठी मार्ग असलेल्या वैशपांयन पूलालाही पूराच्या पाण्याने वेढा घातलेला आहे. सातत्याने राहीलेल्या या पूरस्थितीने शहरातील जनजीवन विस्कळीत झालेले होते. शहरानजीकच्या शीळ-गोठणेदोनिवडे रस्ताही पूराच्या पाण्याखाली राहील्याने या मार्गावरील वाहतूक ठप्प झालेली आहे. नद्यांच्या काठावरील शीळ, गोठणोदोनिवडे, आंगले, दोनिवडे आदी गावांमधील भातशेतीही पूराच्या पाण्याखाली गेली आहे.दरम्यान, संभाव्य आपत्तीजन्य स्थितीवर प्रशासन लक्ष ठेवून असून या काळामध्ये नागरीकांना मदत करण्यासाठी सर्व यंत्रणाच्या सहाय्याने प्रशासन सज्ज झालेले आहे. पूरस्थितीमध्ये शहरातील लोकांना स्थलांतरीत करावे लागल्यास वा अन्य कोणत्याही स्वरूपाची मदत करावी लागल्यास त्यासाठी पालिकेने फायबर बोटही सज्ज ठेवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.