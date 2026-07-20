कोकण

Banda Shaktipeeth Highway Protest : 'शक्तिपीठ महामार्गाच्या नावे विकास नव्हे, विनाश'; बांदावासीयांचे महामार्गाविरोधात सामूहिक गाऱ्हाणे, 214 एकर जमीन जाण्याची भीती

Why Banda Residents Oppose the Proposed Shaktipeeth Highway : बांदा परिसरातील २१४ एकर जमीन संपादनाच्या प्रस्तावामुळे ग्रामस्थ, शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्गाला तीव्र विरोध दर्शवत देवळात सामूहिक गाऱ्हाणे घातले.
Banda Shaktipeeth Highway Protest

Banda Shaktipeeth Highway Protest

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बांदा : प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गासाठी बांदा शहर परिसरातील तब्बल २१४ एकर जमीन संपादित होणार असल्याने शेतकरी, व्यापारी आणि ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण (Banda Shaktipeeth Highway Protest) आहे. या पार्श्वभूमीवर बांद्याचे आराध्य दैवत श्री देव बांदेश्वर व ग्रामदैवत श्री भूमिका देवी मंदिरात ग्रामस्थांनी सामूहिक गाऱ्हाणे घालत महामार्गाला तीव्र विरोध दर्शविला.

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