Banda Shaktipeeth Highway Protest : 'शक्तिपीठ महामार्गाच्या नावे विकास नव्हे, विनाश'; बांदावासीयांचे महामार्गाविरोधात सामूहिक गाऱ्हाणे, 214 एकर जमीन जाण्याची भीती

बांदा : प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गासाठी बांदा शहर परिसरातील तब्बल २१४ एकर जमीन संपादित होणार असल्याने शेतकरी, व्यापारी आणि ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण (Banda Shaktipeeth Highway Protest) आहे. या पार्श्वभूमीवर बांद्याचे आराध्य दैवत श्री देव बांदेश्वर व ग्रामदैवत श्री भूमिका देवी मंदिरात ग्रामस्थांनी सामूहिक गाऱ्हाणे घालत महामार्गाला तीव्र विरोध दर्शविला..महामार्गाच्या प्रस्तावित आराखड्यामुळे सुपीक शेती, बागायती, घरे, व्यावसायिक आस्थापने तसेच स्थानिकांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती नागरिकांनी व्यक्त केली. यामध्ये ब्राह्मण देवळाचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी ग्रामस्थ एकवटले असून, प्रशासनाकडे मोठ्या प्रमाणावर हरकती दाखल करण्यात आल्या आहेत..सामूहिक गाऱ्हाण्यावेळी उपस्थितांनी ‘शक्तिपीठ महामार्गाच्या नावाखाली बांदा परिसराचा विकास नव्हे, तर विनाश होणार आहे,’ अशी भावना व्यक्त करत शासनाने पर्यायी मार्गाचा विचार करावा, अशी मागणी केली. स्थानिकांच्या भावना आणि उपजीविकेचा विचार करून प्रस्तावित आराखड्यात बदल करावा; अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला..Maharashtra Gram Panchayat Elections : राज्यातील 15,155 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजणार! 'या' दिवशी प्रसिद्ध होणार अंतिम मतदार यादी; कधी होणार मतदान?.बांदा परिसरातील वाढता विरोध आणि मोठ्या प्रमाणावर दाखल झालेल्या हरकतींमुळे शक्तिपीठ महामार्गाचा प्रश्न आता केवळ स्थानिक न राहता राज्यस्तरावरही चर्चेचा विषय ठरण्याची चिन्हे आहेत. यावेळी सरपंच प्रियांका नाईक, उपसरपंच रत्नाकर आगलावे, देवस्थान समिती अध्यक्ष राजाराम ऊर्फ बाळू सावंत, ग्रामपंचायत सदस्य जावेद खतीब, अरुण मोर्ये, गजानन गायतोंडे, मकरंद मोर्ये, समीर सावंत यांच्यासह बाधित शेतकरी व ग्रामस्थ उपस्थित होते..Loan Waiver Scheme : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी' प्रक्रियेला वेग; तुमच्या खात्यात कधी जमा होणार पैसे? याद्या कधी प्रसिद्ध होणार?.महामार्गाविरोधात ११२ हरकतीबांदा परिसरातून जाणाऱ्या प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात एकूण ११२ हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. या हरकतींमध्ये जमिनींचे होणारे नुकसान, विस्थापनाचा प्रश्न, पर्यावरणीय परिणाम तसेच शेती व व्यापारावर होणाऱ्या विपरीत परिणामांचा उल्लेख केला आहे. बांदा शहरातील २१४ एकर क्षेत्र, डेगवे १०२ एकर, पडवे माजगाव ४३ एकर, पडवे ३०, असनिये ४५ एकर, दाभील २७ एकर, घारपी ८ एकर, फणसवडे १४० एकर, नेने २५ एकर, उडेली ६० एकर, केगद १६० एकर, झोळंबे ७० एकर, फुकेरी ४५ एकर, कुंभवडे ६५ एकर क्षेत्र संपादित करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.