Husband Poisoned By Wife : धक्कादायक! विषारी द्रव पाजून पतीचा खून; आजाराने गेल्याचा बनाव, पत्नीसह तिघांवर गुन्हा

Shocking Crime News : उत्तर प्रदेशातून कामानिमित्त येथे आलेल्या जोडप्यातील पत्नीने पतीला विषारी द्रव पाजून खून केल्याची तक्रार झिरो नंबरने ग्रामीण पोलिस ठाण्यात दाखल झाली आहे. याप्रकरणी संशयित पत्नीसह दोघांविरुद्ध ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. यामध्ये पतीचा आजारपणात मृत्यू झाल्याचा बनाव रचल्याचे उघड झाले आहे. तक्रारदार यांची सून (नाव माहिती नाही), मनीराम कल्लूराम (वय ४५), मनीराम याची पत्नी (नाव माहीत नाही, वय ४०, रा. बरसोला कला, तिकोनियॉ, जि. खिरी, उत्तर प्रदेश) अशा तिघा संशयितांवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत. ही घटना २० जूनला घडली आहे..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार तक्रारदार श्रीराम श्रीपाल निवास (४५, रा. बरसोला कला, तिकोनियॉ, जि. खिरी, उत्तरप्रदेश ) यांचा मुलगा मृत भानुप्रताप रामनिवास याचे दोन वर्षांपूर्वी लग्न झाले होते. त्यांची सून भांडखोर स्वभावाची होती. ती तक्रारदाराचा मुलगा भानूप्रताप याच्याबरोबर नेहमी भांडत असे..संशयित मनीराम कल्लूराम याच्या सांगण्यावरून तक्रारदाराचा मुलगा भानुप्रताप व त्याची पत्नी असे दोघे कामासाठी रत्नागिरी आले होते. तक्रारदार श्रीराम निवास यांनी संशयित मनीराम याला वारंवार फोन करून मुलाची विचारपूस करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु सुनेने पतीबद्दल कोणतीही माहिती दिली नाही. दरम्यान २० जून २०२५ ला संशयित मनीराम याने तक्रारदार श्रीराम निवास यांना फोन करून कळविले की, त्यांच्या मुलाचा आजारपणामुळे मृत्यू झाला..याप्रकरणी तक्रारदार श्रीराम निवास यांनी संशयित मनिराम, त्याची पत्नी (पूर्ण नाव माहित नाही) आणि फिर्यादीची सून यांनी फिर्यादीचा मुलगा भानुप्रताप रामनिवास यास विषारी द्रव पाजून मारले आहे, असा संशय व्यक्त केला..Crime News : दोन मुलांच्या आईचा तरुणावर जडला जीव, नकार मिळताच उचललं धक्कादायक पाऊल, नेमकं काय घडलं? वाचा... .याबाबत २३ जून २०२५ ला उत्तरप्रदेशातील तिकोनियॉ पोलिस ठाणे, जिल्हा खिरी, येथे तक्रार दिली. त्या तक्रारीवरून तेथील पोलिसांनी संशयितांविरुद्ध तिकोनियॉ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. ही तक्रार झिरो नंबरने शनिवारी (ता. १८ ऑक्टोबर) ग्रामीण पोलिस ठाण्यात प्राप्त झाली. या तक्रारीवरून ग्रामीण पोलिसांनी संशयित उत्तर प्रदेशमधील तिघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. अधिक तपास ग्रामीण पोलिस अंमलदार करत आहेत..