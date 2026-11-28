श्रीवर्धन : मुंबई महापालिकेत लिपिक पदावर नोकरी लावण्याचे प्रलोभन दाखवून तरुणांकडून पैसे घेतल्याचा आरोप श्रीवर्धन तालुका भाजपचे अध्यक्ष तथा माजी सरपंच आशुतोष अंकुश पाटील यांच्यावर (Shrivardhan BJP president arrest news) आहे. याप्रकरणी विलेपार्ले पोलिसांनी गुरुवारी (ता. २६) सायंकाळी त्यांना दिवेआगर येथून ताब्यात घेतले. न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली..मुंबईतील विलेपार्ले पोलिस ठाण्यात पाटील यांच्यासह अन्य आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल आहे. मुंबई महापालिकेत लिपिक पदावर नोकरी मिळवून देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिल्याचा आरोप आहे. यासाठी तक्रारदार तेजस राजेश बारगडे, आकाश बारे आणि रोहित बारे या तिघांकडून प्रत्येकी दीड लाख रुपये घेतल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. तिघांकडून एकूण चार लाख ५० हजार रुपये घेण्यात आले, मात्र पैसे देऊनही त्यांना नोकरी मिळाली नाही..Ishwarpur Politics : एकनाथ शिंदेंच्या 'त्या' निर्णयाला थेट हायकोर्टात आव्हान! ईश्वरपूर नगराध्यक्षांच्या अपात्रतेचा वाद पुन्हा पेटला; शिंदे गटाच्याच पदाधिकाऱ्याची याचिका.तसेच घेतलेली रक्कमही परत करण्यात आली नाही. या प्रकरणात आशुतोष पाटील यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबईतील दिंडोशी येथील सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता; मात्र, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एस. गोसावी यांनी हा अर्ज फेटाळला. आशुतोष पाटील हे भाजपचे तालुकाध्यक्ष आणि श्रीवर्धनचे माजी सरपंच असल्याने या प्रकरणाला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या घटनेमुळे श्रीवर्धनच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.