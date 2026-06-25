कोकण

Sindhudurg-Ratnagiri Rain : पुढील 4 दिवस धोक्याचे! मुंबई वेधशाळेचा 'या' भागांना मोठा इशारा; वारे ताशी 40 किमी वेगाने वाहणार, आज आणि उद्या यलो अलर्ट

Heavy rainfall impact in Ratnagiri and Sindhudurg : कोकणात मॉन्सून सक्रिय झाला असून सिंधुदुर्ग व रत्नागिरीत जोरदार पाऊस सुरू आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
IMD orange alert Sindhudurg district

IMD orange alert Sindhudurg district

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Konkan monsoon rainfall forecast : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी पावसाचा जोर कायम राहिला. काल दुपारनंतर जिल्ह्यात बहुतांशी भागात जोरदार पाऊस झाला. पावसामुळे नदीनाले प्रवाहित झाले आहेत. मॉन्सून स्थिरावल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील काही भागांत वीजपुरवठादेखील खंडित झाला होता. आता शेतीकामांना वेग आला आहे.

Loading content, please wait...
Sindhudurg
rain
Farmer
Konkan
monsoon update
Ratnagiri
weather alerts Maharashtra

Related Stories

heavy rainfall in Sindhudurg
Ratnagiri heavy rain forecast today
Why is Sindhudurg not receiving heavy rainfall?
Dark monsoon clouds over Konkan region as IMD issues rain alerts across Maharashtra