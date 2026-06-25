Sindhudurg-Ratnagiri Rain : पुढील 4 दिवस धोक्याचे! मुंबई वेधशाळेचा 'या' भागांना मोठा इशारा; वारे ताशी 40 किमी वेगाने वाहणार, आज आणि उद्या यलो अलर्ट

Konkan monsoon rainfall forecast : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी पावसाचा जोर कायम राहिला. काल दुपारनंतर जिल्ह्यात बहुतांशी भागात जोरदार पाऊस झाला. पावसामुळे नदीनाले प्रवाहित झाले आहेत. मॉन्सून स्थिरावल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील काही भागांत वीजपुरवठादेखील खंडित झाला होता. आता शेतीकामांना वेग आला आहे..मुसळधार पावसाने मंगळवारी दिवसभर झोडपून काढल्यानंतर रात्रीदेखील सरीवर सरी कोसळतच होत्या. त्यानंतर आज सकाळच्या सत्रात हलक्या सरी झाल्या. त्यानंतर उघडीप मिळाली. दुपारनंतर जिल्ह्यात जोर वाढला. काही भागांत मुसळधार पाऊस झाला..वैभववाडी, सावंतवाडी, कणकवली, दोडामार्ग तालुक्यांत जोर अधिक होता. अन्य तालुक्यांत सरी सुरू होत्या. पावसामुळे आतापर्यत कोरडे पडलेले नदीनाले प्रवाहित झाले आहेत. शेतीकामांनादेखील वेग आला आहे. शेतमळ्यांमध्ये पहिल्यादांच पाणी साचल्याचे चित्र होते. जिल्ह्यात सलग तीन दिवस पाऊस झाला..आज, उद्या यलो, तर शनिवारी ऑरेंज अलर्टसिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने ता. २५ आणि २६ ला यलो अलर्ट, तर शनिवारी (ता. २७) ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. त्या दिवशी मुसळधार पावसाचा अंदाज असून, ३० ते ४० प्रतिकिलोमीटर वेगाने वारे वाहणार असल्याची शक्यतादेखील आहे..What is Shaktipeeth Highway? शक्तिपीठ महामार्गाबाबत मोठी अपडेट! शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतरही 'या' तारखेपासून सुरू होणार जमीन मोजणी; 'महसूल'कडे पैसे भरण्यास सुरुवात.रत्नागिरी जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम असून, मुंबई वेधशाळेने पुढील चार दिवसांसाठी ऑरेंज अलर्ट दिला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे. पावसामुळे मुंबई-गोवा महामार्गावर कशेडी घाटात माती रस्त्यावर आल्याने एकेरी वाहतूक सुरू होती. तर कर्लामध्ये रस्त्यावर दरड कोसळली असून, दापोलीत संरक्षक भिंत कोसळून हॉटेलचे नुकसान झाले आहे. लांबलेल्या या पावसामुळे खरीप हंगाम अडचणीत आलेला होता; मात्र सलग पडणाऱ्या पावसामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.