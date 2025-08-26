Ganesh festival २०२५: गणरायाचे स्वागत खड्ड्यातून! 'मुंबई-गोवा महामार्गाच्या दुरावस्थेबद्दल टिका व आक्रोश; सोशल मीडियावर भावनांचा निचरा

-अमित गवळेपाली: मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरण या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत पळस्पे ते पत्रादेवीपर्यंत एकूण 471 किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाचा समावेश आहे. 18 वर्षे उलटूनही या महामार्गाचे काम आजतागायत पूर्ण झालेले नाही. यंदा पुन्हा गणरायाच्या आगमनात खड्डे व खराब रस्त्याचे विघ्न कोकणकर व प्रवाशांवर आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर असंख्य नागरिक आपला संताप व भावानांचा निचरा व्यक्त करतांना दिसत आहेत..मराठा सेवकांच्या बैठकीत निर्णय! 'मोर्चाचे गावागावांत मनाेज जरांगे पाटील यांचे होणार जंगी स्वागत'; मुंबईकडे रवाना होणार.मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांबाबत अभिनेते वैभव मांगलेंनी देखील समाज माध्यमावर पोस्ट टाकली असून या पोस्टमधून त्यांनी कोकणात येणाऱ्या कोकणवासीयांना सुरक्षित प्रवास करण्याचं आवाहनही केलं आहे. या पोस्टमध्ये ते असं म्हणतात, “गेली 17 वर्षं आपण रस्ता चांगला होण्याची जी वाट पाहतोय; तो आता होण्याच्या मार्गावर आहे… मी आजच देवरुखला आलो. माणगांवच्या आसपासचा, चिपळूण, संगमेश्वर येथील रस्ता अजून होणे बाकी आहे..अनेक युट्युबर व प्रवासी काहीजण रोजचे या रस्त्याचे अपडेट फेसबुक व इंस्टाग्रामवर देत आहेत. तर काहीजण ड्रोनच्या माध्यमातून रस्त्याच्या दुरावस्थेचे चित्रण करत आहेत. तर पेण तालुक्यातील कासु येथील चैतन्य पाटील हा तरुण या रस्त्याच्या पाहणीसाठी स्वखर्चाने चालत निघाला आहे..पळस्पे ते इंदापूर या अवघ्या 84 किमीच्या या पहिल्या टप्प्याचे काम आजतागायत पूर्ण झालेलं नाही. तर इंदापूर ते कशेडी (77 किमी) हा चौपदरीकरणाचा पुढील टप्पा आहे. या टप्प्यात देखील अनेक विघ्न आहेत. हे दोन्ही टप्पे रायगड जिल्ह्यातून जातात. कोकणवासीयांना आणि प्रामुख्याने रायगडकरांना या महामार्गाचे चौपदरीकरण होणार म्हणून खूप आनंद झाला होता. महामार्गाच्या चौपदरीकरणामुळे येथील पर्यटन व्यवसायाला नवी उभारी येईल. शिक्षण आणि नोकरी धंद्यासाठी मुंबई व इतर शहरांमध्ये दळणवळण करणे सोयीचे व सुलभ होईल. नवीन कारखाने आणि उद्योग व व्यवसाय विकसित होऊन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील..भात, नारळ, सुपारी, काजू, फणस तसेच प्रक्रिया केलेला शेती व फळमाल बाजारात नेणे सोप्पे होईल. आणि एकूणच जिल्ह्यात आर्थिक सुबत्ता निर्माण होईल. लोकांचे दरडोई उत्पन्न वाढेल आणि शैक्षणिक स्तर उंचावून राहणीमान देखील सुधारेल, इतके अमुलाग्र परिवर्तन मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाने होईल अशी स्वप्ने व आशा सर्वसामान्यांना होती. मात्र प्रत्यक्षात वेगळेच झाले आहे. इतक्या वर्षांपासून मुंबई गोवा महामार्गाचे काम संथ गतीने सुरू आहे. .अतिशय महत्वाचा असा राष्ट्रीय महामार्ग असलेल्या या महामार्गाची ही दयनीय अवस्था झाली आहे. प्रत्येक पावसाळ्यात तर या मार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य पहायला मिळत आहे. अपूर्ण व निकृष्ठ दर्जाचे काम, खड्डे, पावसाळ्यात चिखल तर उन्हाळ्यात धूळ यामुळे प्रवाशी व स्थानिक पुरते हैराण झाले आहेत. वाहतूक कोंडी सततची आहे. वारंवार या रस्त्याची डागडुजी करण्यात येते मात्र पुन्हा जैसे थे! परिस्थिती. महामार्गाच्या दुरवस्थेचा विपरीत परिणाम येथील उद्योग क्षेत्र व पर्यटन व्यवसायावर झाला असून ते डबघाईला आले आहेत. एवढेच काय तर खड्डे आणि खराब रस्त्यामुळे शेकडो जणांचे जीव गेले आहेत. असंख्य जण जखमी झाले आहेत. एकूणच स्थानिक, प्रवासी आणि चाकरमानी या दुरवस्थेमूळे पुरते वैतागले आहेत. दरवर्षी गणेशोत्सवात या महामार्गावरून कोकणात जाणाऱ्या कोकणकरांच्या त्रासाला सीमाच नसते..दोन्ही सरकारांकडून अपेक्षाभंगआघाडी सरकारने काही केले नाही मात्र युती सरकार तरी या मार्गाच्या सुस्थितीसंदर्भात काही करेल अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा होती. मात्र त्यावर देखील पाणी फिरले आहे. याकडे कोणाचेच लक्ष दिसत नाही. मंत्री, आमदार व खासदार दौरे करतात आणि फक्त रस्ता लवकर करतो हे आश्वासन देऊन जातात..KumarSingh Vakle: बहिणींचा विश्वास हीच माझी खरी संपत्ती: माजी सभापती कुमारसिंह वाकळे; बोल्हेगावमध्ये सामूहिक रक्षाबंधन सोहळा उत्साहात.अखेर समाज माध्यमांवर भावनांचा निचरामहामार्गाचे काम पुर्ण करण्यासाठी अनेक आंदोलने झाली. अर्ज विनंत्या केल्या गेल्या परंतू काहीच फरक पडलेला नाही आहे. माध्यमे देखील वेळोवेळी या महामार्गाच्या दुरवस्थेबद्दल आवाज उठवत आहेत. पण कोणीच दखल घेत नाही आहे. यामुळेच मग सामान्यांनी आपला आक्रोश कुठे व्यक्त करावा तर मग फेसबुक, व्हॉट्सअप, इंस्टाग्राम व एक्स हे हक्काचे व्यासपीठ. त्यामुळे सामान्य नागरीक सोशल मिडियाच्या माध्यमातून व्हाॅट्सअप, फेसबुकद्वारे महामार्गच्या परिस्थितीवर मार्मिक टिका व भाष्य करुन लक्ष वेधत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.