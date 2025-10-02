ST Bus Accident : झाडीमुळे समोरून एसटी बस दिसली नाही, थेट दुचाकी धडकली; एकाचा मृत्यू तर एकजण गंभीर

ठळक मुद्दे (Highlights)एसटी बस-दुचाकीची धडक – चिपळूण तालुक्यातील रिक्टोली येथे एसटी बस आणि दुचाकी यांच्यात अपघात होऊन जयवंत बाबाजी शिंदे (५७) यांचा मृत्यू झाला, तर गणेश शिंदे गंभीर जखमी झाले.कामावरून परतताना अपघात – दोघेही खडपोली औद्योगिक वसाहतीत सुरक्षारक्षक म्हणून काम करून रात्रपाळीनंतर घरी जात असताना सकाळी साडेसातच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली.स्थानिकांची मदत व झाडीमुळे धोका – घटनेनंतर गावकऱ्यांनी मदतकार्य केले. परिसरातील रस्त्याच्या दुतर्फा वाढलेल्या झाडझुडपांमुळे दृश्य आडवल्याने अशा अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याची स्थानिकांची तक्रार..Chiplun Accident Case : चिपळूण तालुक्यातील दसपटी विभागातील चिपळूण-तिवरे मार्गावरील रिक्टोली येथील अवघड उतारावरील वळणावर एसटी बस आणि दुचाकीची धडक होऊन तिवरेतील एक जण ठार, तर एक जण गंभीर जखमी झाला असून, त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. ही घटना बुधवारी (ता. १) सकाळी पावणेआठच्या सुमारास घडली. जयवंत बाबाजी शिंदे (वय ५७, रा. तिवरे) असे मृत झालेल्याचे नाव आहे. गणेश पांडुरंग शिंदे गंभीर जखमी झाले आहेत..गणेश शिंदे आणि जयवंत शिंदे दोघेही खडपोली औद्योगिक वसाहतीमध्ये सुरक्षारक्षक म्हणून कामाला होते. मंगळवारी रात्रपाळीचे काम संपल्यानंतर दोघेही दुचाकीवरून तिवरे गावी येथे निघाले होते. गणेश शिंदे दुचाकी चालवत होते. तिवरे मार्गावरील रिक्टोली येथील एका वळणावर तिवरे-पुणे एसटी बस व या दुचाकीची धडक झाली. त्यामध्ये जयवंत शिंदे ठार, तर गणेश शिंदे जखमी झाले आहेत. एसटी बस चालक राहुल संदीपान कोरडे (वय ३५) तिवरेहून पुण्याला बस घेऊन निघाले होते..Ratnagiri Crime: इस्लामपूर, मिरजेतील दोघांकडून २३ लाखांचा गुटखा जप्त; साखरप्याजवळ रत्नागिरी पोलिसांची कारवाई.अपघाताची माहिती मिळताच रिक्टोली, तिवरे, कादवड परिसरातील लोकांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य केले. शिरगाव पोलिस देखील घटनास्थळी पोहोचले होते. बुधवारी सकाळी पावणेआठच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेमुळे दसपटी विभागात शोककळा पसरली. जयवंत शिंदे यांच्या मागे पत्नी, मुलगा, भाऊ असा परिवार आहे. या प्रकरणी अलोरे शिरगाव पोलिस ठाण्याचे भरत पाटील तपास करत आहेत..झाडींमुळे अपघाताच्या घटनाखडपोली ते तिवरे मार्गावरील रस्त्याच्या दुतर्फा असलेली झाडी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. काही ठिकाणच्या वळणावर समोरून येणारी वाहने दिसत नाहीत. परिणामी अपघात होत आहेत. रस्त्याकडेला वाढलेल्या झुडपांची साफसफाई करावी, अशी मागणीही केली जात आहे..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)प्रश्न 1: अपघातात मृत व जखमी झालेल्यांची नावे कोणती?👉 जयवंत बाबाजी शिंदे (मृत) आणि गणेश पांडुरंग शिंदे (गंभीर जखमी).प्रश्न 2: अपघात कसा घडला?👉 रिक्टोलीच्या अवघड उतारावरील वळणावर समोरून आलेल्या एसटी बसची दुचाकीला धडक बसली.प्रश्न 3: अपघातानंतर मदतकार्य कोणी केले?👉 रिक्टोली, तिवरे आणि आसपासच्या गावकऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली व मदत केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.