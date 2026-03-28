National Highway : महामार्गावरील वृक्षलागवड रखडली; पर्यावरणप्रेमी आक्रमक, उपोषणाची चेतावणी

चिपळूण : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी करण्यात आलेल्या वृक्षतोडीनंतर आता पुनर्लागवडीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. पर्यावरणप्रेमींनी या विरोधात तीव्र भूमिका घेतली आहे. जलदुत व पर्यावरणप्रेमी शाहनवाज शाह यांनी संबंधित यंत्रणांच्या निष्काळजीपणाचा आरोप करत १ मेपासून खड्डा दफन बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणात रस्त्याच्या कडेला असलेली शेकडो वर्षांपूर्वीची मोठमोठी देशी वृक्ष तोडण्यात आले. .त्यामुळे वड, पिंपळ, उंबर, पायरी आंबा अशी विविध जातीचे वृक्ष आता नष्ट झाले आहेत. महामार्गाच्या कडेला नव्याने वृक्षारोपण करण्याची जबाबदारी संबंधित कंपनीची आहे तसेच महामार्ग विभागाची आहे; मात्र दोघांकडून या विषयाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. २०२२ पासून राष्ट्रीय महामार्ग विभाग रायगड व रत्नागिरी जिल्हा कार्यालयाकडे या संदर्भात पत्रव्यवहार केला आहे. दोनवेळा उपोषणास बसलो. .Vidarbha Tourism Development: विदर्भात पर्यटनाला वाव, पण विकासाची दृष्टी हवी.अनेकवेळा आंदोलनाचे इशारा दिले; मात्र महामार्ग विभागाकडून तात्पुरते काम चालू आहे. महामार्गालगत जी झाडे लावण्यात आली आहेत ती जगवणे गरजेचे आहे. झाडाच्या चारही बाजूने कुंपण घालणे, झाडांना पाणी घालणे गरजेचे आहे. अधिकाऱ्यांना सांगितल्यानंतर ते कधीतरी पाण्याचा टॅंकर पाठवतात. .त्यासाठी वारंवार फोन करावा लागतो. यावर्षी जानेवारी महिन्यापासून वारंवार पत्र देऊन फोन करूनही मोकळ्या जागांचे सर्व्हेक्षण करून वृक्षलागवडीसाठी खड्डे मारलेले नाहीत. त्यामुळे १ मे रोजी प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर खड्डा दफन बेमुदत उपोषण करणार असल्याचा इशारा शाह यांनी दिला आहे..Mumbai Goa Highway Delay : कोकणवासीयांचा संताप! मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामात दिरंगाई; बड्या ठेकेदारांना ठोठावला तब्बल 16 कोटींचा दंड.लाकूडतोडीचा फायदा व मलिदामुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे तांत्रिक सल्लागार व शासनाने जुनी झाडे न तोडता त्यांचे पुनःरोपण करणे सहजशक्य होते. त्यासाठी खर्च आला असता; परंतु मूठभर लाकूडतोड व्यापाऱ्यांना काम, लाकूडतोडीचा फायदा व अधिकाऱ्यांना मलिदा मिळावा यासाठी ही वृक्षतोड करण्यात आली. आता नव्याने वृक्षारोपण केले नाही तर मोठे आंदोलन उभे करू, असा इशारा शाह यांनी दिला आहे.