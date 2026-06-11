कोकण

Khed Jagbudi River Drowning : मुंबईतून काकाकडे कोकणात सुट्टीला आले, पाच भावांपैकी तीन सख्ख्या भावांचा जगबुडी नदीत बुडून मृत्यू; किनाऱ्यावर दोन भाऊ हताश

Drowning Incident in Konkan : मुंबईहून काकाकडे कोकणात सुट्टीसाठी गेलेल्या पाच भावांपैकी तीन सख्ख्या भावांचा जगबुडी नदीत बुडून मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेत दोन भाऊ किनाऱ्यावरून असहाय्यपणे सर्व पाहत राहिले.
Khed Jagbudi River Drowning three brother death

Khed Jagbudi River Drowning three brother death

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Three Brothers Drowned : सुटीसाठी मुंबईहून काकांकडे आलेल्या पाच भावांपैकी तीन सख्ख्या भावांचा जगबुडी नदीत अंघोळीसाठी उतरले असताना बुडून मृत्यू झाला. कांबळे कुटुंबातील नरेश, आकाश आणि कैलास एकमेकांना वाचवण्याच्या प्रयत्नात तिघेही बुडाले. ही सुटी त्यांच्या आयुष्यातली अखेरची सुटी ठरली. मृत्यूचा हा खेळ दोन भाऊ किनाऱ्यावरून हताशपणे पाहात होते.

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