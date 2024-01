1.5 crore scheme for environment protection speeding up development work in Mahad Sakal

कोकण Raigad News : पर्यारण रक्षणासाठी दीड कोटीचा आराखडा; महाडमध्ये विकासकामांनाही गती पर्यावरण रक्षणासाठी राज्‍यभर ‘माझी वसुंधरा’ अभियान राज्यभर राबवले जात असून महाड नगरपालिकेने यासाठी पुढाकार घेतला आहे. अभियानांतर्गत पर्यावरण रक्षणासाठी दीड कोटींचा प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात आला आहे.