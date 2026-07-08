कोकण

Mahad Rain News: गोंडाळे गवळवाडीत शाळेच्या किचन शेडवर झाड कोसळले; सुट्टी असल्याने विद्यार्थी सुखरूप

Heavy rain damages school building in Mahad Raigad: मुसळधार पावसामुळे उन्मळून पडलेल्या झाडाने किचन शेड व संरक्षक भिंतीचे मोठे नुकसान; सुट्टीमुळे विद्यार्थ्यांचे प्राण वाचले
Heavy Rains Uproot Tree at Gondale School; No Injuries as School Was Closed

Heavy Rains Uproot Tree at Gondale School; No Injuries as School Was Closed

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-सुनील पाटकर

महाड: तालुक्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे गोंडाळे येथील गवळवाडीतील शाळेच्या परिसरात मोठे झाड उन्मळून पडले. हे झाड शाळेच्या किचन शेड व संरक्षक भिंतीवर कोसळल्याने दोन्हींचे मोठे नुकसान झाले. शाळेला सुट्टी जाहीर करण्यात आली असल्याने विद्यार्थी वर्गात नसल्याने मोठे संकट टळले.

Loading content, please wait...
rain
tree
Raigad
district
mahad