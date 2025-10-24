कोकण

Leopard Falls Into Well : शिकार करायला गेला अन् शिकारी झाला! रत्नागिरीत बिबट्या विहिरीत पडल्याचा थरारक प्रकार

Ratnagiri Forest Department : वनकर्मचाऱ्यांनी प्रथम विहिरीभोवती जाळी टाकून परिसर सुरक्षित केला. पिंजरा दोऱ्यांच्या साहाय्याने विहिरीत सोडला. अवघ्या 15 मिनिटांत बिबट्या सुरक्षितपणे पिंजऱ्यात अडकवण्यात यश आले.
अवघ्या 15 मिनिटांत बिबट्या सुरक्षितपणे पिंजऱ्यात अडकवण्यात यश आले.

Sandeep Shirguppe
Leopard Attack Ratnagiri : रत्नागिरी तालुक्यातील मजगाव येथील आंबा बागेतील विहिरीत एक बिबट्या पडल्याची घटना काल (ता. 23) सकाळी घडली. स्थानिक ग्रामस्थ आणि वनविभागाच्या तत्परतेमुळे हा बिबट्या सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले आहे.

