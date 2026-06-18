Whale Vomit Seized : मुंबई-गोवा महामार्गावर खेडमध्ये व्हेलची १० किलो उलटी जप्त, कोट्यावधींचा व्यवहार; दोनजण ताब्यात

Mumbai Goa Highway News : मुंबई-गोवा महामार्गावर खेड रेल्वे स्थानकाजवळ दापोली सीमा शुल्क विभागाने मध्यरात्रीच्या सुमारास धडक कारवाई केली आहे. कारवाईत ‘अंबरग्रीस’ (व्हेल माशाची उलट्या) विक्री करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला..यामध्ये तब्बल १० किलोपेक्षा जास्त वजनाचे अंबरग्रीस जप्त करून दोन संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. ही कारवाई १६ जूनच्या पहाटे केली.विभागाला काही लोक अंबरग्रीसची छुप्या पद्धतीने वाहतूक करत असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार पथकाने सापळा रचून खेड रेल्वे स्थानकाजवळ एका मोटारीला अडवले..Whale Vomit Smuggling Case : देवगडमध्ये 8 कोटींची 'व्हेल माशाची उलटी' जप्त! वनविभागाची फिल्मी स्टाईल कारवाई, तळेबाजार परिसरात काय घडलं?.झडती घेतली असता त्यात हा प्रतिबंधित मौल्यवान साठा सापडला. अंबरग्रीसचा हा साठा जप्त केला. ताब्यात घेतलेल्या दोन्ही आरोपींना खेड येथील न्यायाधीशांसमोर हजर केले असता, न्यायालयाने त्यांना ३० जूनपर्यंत न्यायिक कोठडी सुनावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.