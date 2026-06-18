कोकण

Whale Vomit Seized : मुंबई-गोवा महामार्गावर खेडमध्ये व्हेलची १० किलो उलटी जप्त, कोट्यावधींचा व्यवहार; दोनजण ताब्यात

Ratnagiri Crime News : रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड येथे मुंबई-गोवा महामार्गावर पोलिसांनी १० किलो व्हेलची उलटी (अंबरग्रीस) जप्त केली. कोट्यवधी रुपयांच्या या प्रकरणात दोघांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.
Whale Vomit Seized khed mumbai goa highway

Whale Vomit Seized khed mumbai goa highway

esakal

Sandeep Shirguppe
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Mumbai Goa Highway News : मुंबई-गोवा महामार्गावर खेड रेल्वे स्थानकाजवळ दापोली सीमा शुल्क विभागाने मध्यरात्रीच्या सुमारास धडक कारवाई केली आहे. कारवाईत ‘अंबरग्रीस’ (व्हेल माशाची उलट्या) विक्री करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला.

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