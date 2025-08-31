Lover Killed Girl : सोशल मीडियावर महिन्याची ओळख, प्रियकराला भेटल्यानंतर तीचा खून केला अन् आंबा घाटात फेकला मृतदेह पण एक चूक...

Ratnagiri Police : रत्नागिरी तालुक्यातील मिरजोळे येथील तरुणीचा तिच्याच प्रियकराने आंबा घाटात खून करून मृतदेह दरीत फेकल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दहा दिवसांपासून बेपत्ता झालेल्या तरुणीचा शोध घेताना हा खून उघड झाला. याप्रकरणी रात्री उशिरा संशयित दुर्वास दर्शन पाटील (रा. खंडाळा, ता. रत्नागिरी), बार मॅनेजर विश्वास पवार (३५) व मोटार चालक सुशांत नरळकर यांना भक्तीचा खून करून मृतदेह आंबा घाट परिसरात फेकल्याप्रकरणी अटक केली आहे. तपास पोलिस निरीक्षक विवेक पाटील करत आहेत. मृत तरुणीचे नाव भक्ती जितेंद्र मयेकर (वय २२, रा. मिरजोळे) असे आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोघांची ओळख काही महिन्यांपूर्वीच फेसबुकवर झाली होती. ओळख हळूहळू प्रेमसंबंधात बदलली, मात्र कुटुंबीयांचा विरोध आणि परस्परांतील वादामुळे या नात्यात तणाव निर्माण झाला होता. प्राथमिक तपासात मिळालेल्या माहितीनुसार दहीहंडीच्या दिवशी १६ ऑगस्टला सायंकाळी भक्ती खंडाळा येथील प्रियकराला भेटायला गेली होती. तिथे त्या दोघांमध्ये पुन्हा वाद झाला. आपली फसवणूक करू नको, असे भक्तीने प्रियकराला सांगितले. त्यातून वाद विकोपाला गेला. प्रियकराने तिथेच भक्तीचा गळा आवळून खून केला. भक्ती निपचित पडल्यानंतर मृतदेहाचे कारायचे काय, असा प्रश्न त्याला पडला..Crime News: १० दिवसांत आरोपपत्र, १६ तारखांत सुनावणी पूर्ण; अवघ्या ५८ दिवसांत अत्याच्यार पीडितेला न्याय, पोलिसांचे कौतुक.तोपर्यंत रात्र झाली होती. भक्तीच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी त्याने अन्य दोघांची मदत घेतली. खंडाळा येथे मृतदेह मोटारीत भरून त्यांनी थेट आंबा घाट गाठला. आंबा घाटातून मृतदेह खोल दरीत फेकला. त्यानंतर पुन्हा खंडाळा येथे परतले. १६ ऑगस्टपासून भक्ती गायब झाली होती. नातेवाईंकांनी सर्वत्र शोधाशोध केली. परंतु, भक्ती कोठेच आढळली नाही. अखेर २१ ऑगस्ट रोजी ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार नातेवाइकांनी शहर पोलिस ठाण्यात दाखल केली होती..तपासादरम्यान तिचे सोशल मीडियावरील संपर्क उघडकीस आले. त्यानंतर पोलिसांनी संशयिताला ताब्यात घेतले. सुरुवातीला त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली; परंतु पोलिसांच्या कठोर चौकशीनंतर त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. शनिवारी जिल्हा पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे, लांजा उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुरेश कदम, रत्नागिरी उपविभागीय अधिकारी नीलेश माईनकर, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक नितीन ढेरे, शहर पोलिस निरीक्षक विवेक पाटील यांच्यासह सुमारे १५० पोलिस कर्मचारी आंबाघाटात दाखल झाले..ताब्यात घेतलेल्या संशयिताने दाखविलेल्या ठिकाणापासून पोलिसांनी सर्च ऑपरेशन राबवले. रात्री उशिरा भक्तीचा मृतदेह सापडला. चेहरा विद्रूप झाल्यामुळे ओळख पटवणे कठीण होते; मात्र तिच्या हातावरील टॅटूमुळे ओळख निश्चित करण्यात आली. या घटनेमुळे मिरजोळे आणि खंडाळा परिसरात शोक व संतापाचे वातावरण पसरले आहे. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठविला आहे. गुन्हा अन्वेषण पथक या प्रकरणाचा सखोल तपास करीत असून आरोपीवर कठोर कारवाई होणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.सोशल मीडियावरून झाली ओळखपोलिसांकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार खंडाळा येथील त्या तरुणाची काही महिन्यांपूर्वीच फेसबुकवर भक्तीबरोबर ओळख झालेली होती. त्यानंतर ते एकमेकांना भेटत होते. काही कालावधीनंतर त्यांच्या मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.