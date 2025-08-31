कोकण

Lover Killed Girl : सोशल मीडियावर महिन्याची ओळख, प्रियकराला भेटल्यानंतर तीचा खून केला अन् आंबा घाटात फेकला मृतदेह पण एक चूक...

Lover Kills Girlfriend : रत्नागिरी तालुक्यातील मिरजोळे येथील तरुणीचा तिच्याच प्रियकराने आंबा घाटात खून करून मृतदेह दरीत फेकल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
Lover Killed Girl
Lover Killed Girlesakal
Sandeep Shirguppe
Updated on

Ratnagiri Police : रत्नागिरी तालुक्यातील मिरजोळे येथील तरुणीचा तिच्याच प्रियकराने आंबा घाटात खून करून मृतदेह दरीत फेकल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दहा दिवसांपासून बेपत्ता झालेल्या तरुणीचा शोध घेताना हा खून उघड झाला. याप्रकरणी रात्री उशिरा संशयित दुर्वास दर्शन पाटील (रा. खंडाळा, ता. रत्नागिरी), बार मॅनेजर विश्‍वास पवार (३५) व मोटार चालक सुशांत नरळकर यांना भक्तीचा खून करून मृतदेह आंबा घाट परिसरात फेकल्याप्रकरणी अटक केली आहे. तपास पोलिस निरीक्षक विवेक पाटील करत आहेत. मृत तरुणीचे नाव भक्ती जितेंद्र मयेकर (वय २२, रा. मिरजोळे) असे आहे.

Loading content, please wait...
Social Media
police
police case
love story
attempt to killed
Missing girl
Death girl
Crime Against Girl
forest department ratnagiri
amba ghat
Ratnagiri
love triangle murder

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com