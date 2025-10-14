Abhishek Sharma New Car : अभिषेक शर्माने घेतली नवी 'Ferrari Purosangue', किंमत अन् फिचर्स ऐकून डोळे पांढरे होतील...

क्रिकेटच्या मैदानावर आक्रमक फलंदाजी करत गोलंदाजांना धडकी भरवणाऱ्या अभिषेक शर्माने नवी कोरी गाडी विकत घेतली आहे. अभिषेकने फरारी पुरोसांग्वे व्ही१२ लक्झरी एसयूव्ही खरेदी केली असून त्याचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. त्यानंतर सोशल मीडियावर या गाडीची जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. विशेष म्हणजे भारतात या गाडीची किंमत तब्बल ११ कोटी रुपये इतकी आहे. .फरारी पुरोसांग्वेची ही चार दरवाजे आणि चार सीट असलेली पहिली एसयूव्ही कार आहे. प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी, व्यावसायिक भूपेश रेड्डी आणि तमिळ सुपरस्टार विक्रम यांच्याकडे ही गाडी आहे. यापूर्वी जामनगरमधील अनंत अंबानी आणि राधिका मर्चेंट यांच्या प्री-वेडिंग फेस्टिव्हलमध्ये ही गाडी दिसून आली होती..'Abhishek Sharma ला मी तीन बॉलमध्येच आऊट केलं असतं', पाकिस्तानी गोलंदाजाचा दावा; पाहा Video.ही एसयूव्ही तिची किंमत आणि फिचर्समुळे प्रसिद्ध आहे. भारतातील या गाडीची ऑन-रोड किंमत जळपास ११ कोटी रुपये इतकी आहे. ही गाडी लक्झरी आणि स्पोर्ट्स अशा दोन्ही प्रकारात मोडते. यात ६.५ लिटरचं पेट्रोल इंजिन, ८-स्पीड ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक (DCT) ट्रान्समिशन आणि ऑल-व्हील ड्राइव्ह (AWD) ड्रायव्हट्रेनसह अनेक फिचर्स आहेत..Abhishek Sharma ची 'ती' एक गोष्ट ब्रायन लाराला खूप भावली; म्हणाला, ट्वेंटी-२०त मैदान गाजवतोय, पण... .या गाडीचा टॉप स्पीड ३१० किलोमीटर प्रति तास इतका आहे. ३ सेकंदमध्ये ही गाडी ० ते १०० KMPH ची स्पीड पडकते. या गाडीचे दोन दरवाजे मागच्या दिशेने उघडात त्यामुळे प्रवाशांना बसताना सोयीचं जातं. या गाडीत ड्रायव्हर सेंट्रीक कॉकपीट असून ड्रायव्हर आणि प्रवाशी अशा दोघांसाठी १०.२ इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टीम देण्यात आली आहे. याशिवाय फोरव्हील स्टियरिंग, डायनामिक संस्पेशन, राइड, हाइट अडस्टमेंट, ३६० डिग्री कॅमेरा, असे अनेक फिचर्स आहेत. अभिषेक शर्मा ही कार खरेदी केल्यानंतर या गाडीची पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.