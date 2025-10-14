क्रीडा

Abhishek Sharma New Car : अभिषेक शर्माने घेतली नवी 'Ferrari Purosangue', किंमत अन् फिचर्स ऐकून डोळे पांढरे होतील...

Abhishek Sharma Buys Ferrari Purosangue : अभिषेक शर्माने 'ferrari purosangue' ही कार खरेदी केली आहे. त्यामुळे या गाडीची पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे. प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी, व्यावसायिक भूपेश रेड्डी आणि तमिळ सुपरस्टार विक्रम यांच्याकडे ही गाडी आहे.
Abhishek Sharma Buys Ferrari Purosangue Worth ₹11 Crore

Abhishek Sharma Buys Ferrari Purosangue Worth ₹11 Crore

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

क्रिकेटच्या मैदानावर आक्रमक फलंदाजी करत गोलंदाजांना धडकी भरवणाऱ्या अभिषेक शर्माने नवी कोरी गाडी विकत घेतली आहे. अभिषेकने फरारी पुरोसांग्वे व्ही१२ लक्झरी एसयूव्ही खरेदी केली असून त्याचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. त्यानंतर सोशल मीडियावर या गाडीची जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. विशेष म्हणजे भारतात या गाडीची किंमत तब्बल ११ कोटी रुपये इतकी आहे.

Loading content, please wait...
car
auto
Abhishek Sharma

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com