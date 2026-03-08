६ चौकार, ३ षटकार... अभिषेक शर्माने फायनलमध्ये दाखवला आपला दम, संजू सॅमसनसह विश्वविक्रमी भागीदारी

टी२० वर्ल्डकपच्या अखेरच्या सामन्यात अभिषेक शर्माला सूर गवसला आहे. अभिषेकने न्यूझीलंडविरुद्ध तुफान फटकेबाजी करत १८ चेंडूत अर्धशतकीय खेळी केली आहे. अभिषेकने १८ चेंडूत ३ षटकार तसेच ६ चौकासह अर्धशतक साजरं केलं. मात्र, ५२ धावांवर असताना रचिन रविंद्रने त्याची विकेट घेतली. त्यामुळे त्यांना पॅव्हेलियनमध्ये परत जावं लागलं. त्याने २१ चेंडूत २४७ च्या स्ट्राईक रेटने ५२ धावांची खेळी केली. .खरं तर संपूर्ण वर्ल्डकपमध्ये अभिषेक शर्मा फॉममध्ये नव्हता, त्याच्या बॅटमधून धावा निघत नव्हता. अशावेळी त्यांना अंतिम सामन्यात खेळवावं की नाही, अशी चर्चाही सुरु होती. पण अखेरच्या सामन्यात त्याची बॅट तळपली. त्याने ५२ धावांची खेळी करत भारताला चांगली सुरुवात करून दिली. त्याने संजू सॅमसन सह विक्रमी ९८ धावांची भागिदारी केली. .संजू सॅमसननेही या सामन्यात अर्धशतकीय खेळी करत भारताला मजबूत स्थितीत आणून दिलं. त्याने ४६ चेंडूत त्याने ८ षटकार णि ५ चौकासह ८९ धावा केल्या. दरम्यान, या सामन्यात न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकत प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यांचा हा निर्णय चुकीचा ठरला. भारतीय फलंदाजांनी त्यांची चांगलीच धुलाई केली..आता सू्र्यकुमार यादवच्या भारतीय संघाला जेतेपदाची ट्रॉफी कायम राखण्यासाठी मोठे लक्ष्य ठेवावे लागणार आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत एकाही संघाला जेतेपद कायम राखता आलेले नाही आणि हा इतिहास टीम इंडियाला बदलायचा आहे. अभिषेक शर्मा व वरुण चक्रवर्थीच्या फॉर्मवरून बरीच चर्चा रंगली होती, परंतु संघ व्यवस्थापनाने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताच बदल केलेला नाही. तर न्यूझीलंडचा संघ कोल मॅकोंचीच्या जागी जेकब डफी या अतिरिक्त जलदगती गोलंदाजासह मैदानावर उतरला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.