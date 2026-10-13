Abhishek Sharma: विंडीजचे डावपेच हाणून पाडले;अभिषेक शर्मा;टी-२०तील आक्रमक फलंदाजीचे विश्लेषण

इंदूर,:वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजांनी आखलेल्या रणनीतीचा सामना करण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग शोधले आणि त्यात यशस्वी ठरलो, असे मत अवघ्या ३० चेंडूंत ६९ धावांची धडाकेबाज खेळी साकार करणाऱ्या अभिषेक शर्माने सांगितले.अभिषेकची ही खेळी मौल्यवान ठरली. त्यामुळे भारताने तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात अभिषेकच्या या खेळीमुळे भारताने २२३ धावा केल्या आणि वेस्ट इंडीजला २०९ धावांवर रोखून तिसरा सामना जिंकत मालिकेत २-१ अशी आघाडी घेतली..वेस्ट इंडीजने ऑफस्पिनर रोस्टन चेसला डावाच्या पहिल्या षटकात आक्रमणावर लावले आणि ऑफसाइडला अधिक क्षेत्ररक्षक उभे केले. त्यामुळे धावा करण्यासाठी आपल्याला वेगळे पर्याय शोधण्यास भाग पाडले, असे अभिषेकने सांगितले. पॉवरप्लेमध्ये जास्तीत जास्त धावा करण्याचे माझे नेहमीच उद्दिष्ट असते. त्यासाठी मानसिक तयारीही महत्त्वाची असल्याचे अभिषेकने नमूद केले..तरीही अभिषेकने ऑफसाइडला फटके मारण्याचे धैर्य दाखवले, याबाबत विचारले असतो तो म्हणाला, त्यांनी हे जाणीवपूर्वक केले होते, असे मी म्हणणार नाही; पण त्यांनी माझ्याविरुद्ध एक योजना आखली आहे. हे निश्चित होते. पहिल्या षटकात मी आदर राखत परिस्थितीचा अंदाज घेतला आणि त्यानंतर मी समचार घेण्यास सुरुवात केली..सामन्याअगोदरची तयारीही तेवढीच महत्त्वाची असते. माझ्याविरुद्ध कोणता गोलंदाज कशी योजना आखणार आहे आणि मी माझी योजना कशी अमलात आणणार आहे, याचा मी नेमकेपणाने विचार करतो, असे अभिषेकने सांगितले.वेस्ट इंडीज संघ धोकादायक आहे. त्यांच्याविरुद्ध कधीही गाफील राहून चालत नाही. सामना आपल्या हातामध्ये आहे, असे आपण म्हणू शकत नाही, रांची येथे झालेला दुसरा सामना त्याचे उत्तम उदाहरण आहे..वेस्ट इंडीजचा संघ एकेक विकेट गमावत असतानाही आम्ही सावध होतो, परिस्थिती कशीही असली तरी ते आक्रमण करत राहणार, हे आम्ही एकमेकांना सांगत होतो. त्यांना पुनरागमन करण्याची एकही संधी द्यायची नाही हा निर्धार आम्ही केला होता, असे सांगणाऱ्या अभिषेकने शामर स्प्रिंगरने अंतिम टप्प्यात केलेल्या आक्रमक फलंदाजीबाबत आश्चर्य व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.