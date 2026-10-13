क्रीडा

Abhishek Sharma: विंडीजचे डावपेच हाणून पाडले;अभिषेक शर्मा;टी-२०तील आक्रमक फलंदाजीचे विश्लेषण

Abhishek Sharma, India vs West Indies, ODI Series सामन्यात अभिषेक शर्माने अवघ्या ३० चेंडूंत ६९ धावांची खेळी केली. भारताने वेस्ट इंडिजला २०९ धावांवर रोखत तिसऱ्या सामन्यात विजय मिळवला आणि मालिकेत २-१ अशी आघाडी घेतली.
Abhishek Sharma Smashes 69 off 30 Balls as India Take a 2-1 ODI Series Lead

Abhishek Sharma Smashes 69 off 30 Balls as India Take a 2-1 ODI Series Lead

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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इंदूर,:वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजांनी आखलेल्या रणनीतीचा सामना करण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग शोधले आणि त्यात यशस्वी ठरलो, असे मत अवघ्या ३० चेंडूंत ६९ धावांची धडाकेबाज खेळी साकार करणाऱ्या अभिषेक शर्माने सांगितले.

अभिषेकची ही खेळी मौल्यवान ठरली. त्यामुळे भारताने तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात अभिषेकच्या या खेळीमुळे भारताने २२३ धावा केल्या आणि वेस्ट इंडीजला २०९ धावांवर रोखून तिसरा सामना जिंकत मालिकेत २-१ अशी आघाडी घेतली.

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