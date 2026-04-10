IPL 2026 KKR vs LSG : लखनऊ विरुद्ध सामन्यात कोलकाताचं नेमकं काय चुकलं? अजिंक्य रहाणेने स्पष्टच सांगितलं...

आयपीएलमध्ये गुरुवारी झालेल्या सामन्यात लखनऊने कोलकाताचा पराभव केला. यंदाच्या आयपीएलमधला हा त्यांचा सलग तिसरा पराभव ठरला आहे. या पराभवनंतर अजिंक्य राहणेच्या कर्णधार पदावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या सामन्यानंतर बोलतान त्याने हा पराभव मान्य करत संघाचं नेमकं कुठं चुकलं, याबाबतही प्रतिक्रिया दिली. .''पराभव पचवणं कठीण''तो म्हणाला, ''हा पराभव पचवणे कठीण आहे. मात्र, आम्हाला तो मान्य करावाच लागेल. १८ ओव्हरपर्यंत सामना आमच्या बाजुने होता. मात्र शेवटच्या दोन ओव्हरमध्ये सर्व गणितं बदलली. मुकुलने ज्या पद्धतीने खेळी केली, त्यामुळे सामन्याचा निकाल बदलला'', अशी प्रतिक्रिया अजिंक्य रहाणेने दिली..केकेआरचं नेमकं कुठं चुकलं?पुढे बोलताना त्याने सांगितलं की, ''आवेश खानला ओव्हरच्या पहिल्याच बॉलवर स्ट्राईकला ठेवायला हवं होतं. पण शक्य झालं नाही. शेवटच्या ओव्हरमध्ये वेळेच्या मर्यादेमुळे पाच फिल्डर्स वर्तुळाच्या आत ठेवावे लागले. अशा परिस्थितीत बॉलर्सवर दडपण असते आणि फलंदाजाला त्याचा फायदा मिळतो'', असंही त्याने नमूद केलं..फलंदाजांबाबत काय म्हणाला रहाणे?यावेळी त्याने कोलकाताच्या फलंदाजीबाबतही भाष्य केलं. ''रघुवंशीसोबत झालेली पार्टनरशिप, त्यानंतर पॉवेल आणि कॅमेरून ग्रीन यांनी दिलेले योगदान महत्त्वाचं होतं, असं तो म्हणाला. या विकेटवर 180-185 रन्स हे विजयासाठी पुरेसे टोटल होते. बॉल थोडा थांबून येत असल्यानं मोठे शॉट्स मारणं कठीण जात होतं, मात्र मुकुलच्या इनिंगने आमचा विजय हिरावून घेतला'', अशी खंतही त्याने बोलून दाखवली..शेवटच्या चेंडूवर लखनऊचा विजयदरम्यान, अगदी शेवटच्या चेंडूपर्यंत चाललेल्या सामन्यात लखनऊने बाजी मारली. यावेळी आवेश खानने एक धाव पूर्ण केला लखनऊच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केलं. या सामन्यात यात मुकुल चौधरीने सातव्या क्रमांकावर फलंदाजीला येत ५४ धावांची खेळी केली. तसेच लखनऊच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केलं.