Neeraj Chopra CWG26: नीरज चोप्राने पाकिस्तानी अर्शद नदीमवर कुरघोडी केली, पण ८४ मीटरचे पात्रता अंतर गाठण्यात अपयशी; फायनलमध्ये पोहोचला की नाही?

Did Neeraj Chopra qualify for the CWG 2026 javelin final?: आठ वर्षानंतर राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पुनरागमन करणाऱ्या नीरज चोप्राने पुरुषांच्या भालाफेकीच्या अंतिम फेरीत पात्रता निश्चित केली. सोसाटाचा वारा आणि थंडीमुळे भालाफेकपटूंना अडचणींचा सामना करावा लागत होता... अंतिम फेरीसाठी ८४ मीटर हे पात्रता अंतर निश्चित केले गेले होते, परंतु १८ पैकी एकाही भालाफेकपटूला हा पल्ला पार करता आला नाही. श्रीलंकेचा रुमेश थरंगा पथिरागे ८२.८४ मीटरसह अव्वल स्थानी राहिला..नीरजने पहिल्या प्रयत्नात ७६.२८ मीटर लांब भालाफेक करून सातवे स्थान पक्के केले. त्याचवेळी रोहित यादव ७७.०४ मी. ( सहावा) आणि यशवीर ७३.८९ मी. ( नववा) हे भारतीय पहिल्या प्रयत्नात अव्वल १२ मध्ये राहिले. पाकिस्तानच्या अर्शद नदीमने सीझन बेस्ट ७८.६३ मीटर भालाफेकून तिसरे स्थान पटकावले. पण, दुसऱ्या प्रयत्नात भारतीयांनी कामगिरी सुधारली. नीरज ७९.६१ मीटरसह पाचवा, रोहित यादव ७८.३७ मीटरसह नववा आणि यशवीर ७८.३६ मीटरसह दहावा राहिला. याचा अर्थ तिन्ही भारतीय फायनलसाठी पात्र ठरले..WHO IS DILIP GAVIT? ५ वर्षांचा असताना झाडावरून पडला अन् हात गमावला... शेतमजूराच्या पोरानं राष्ट्रकुल स्पर्धेत 'सुवर्ण'अध्याय लिहिला; संघर्षमय कहाणी.ग्रॅनडाच्या अँडरसन पीटर्सने ८१.२९ मीटरसह दुसरे, तर दक्षिण आफ्रिकेच्या डॉव स्मितने ८०.६४ मीटरसह तिसरे स्थान निश्चित केले. या तिघांसह ८० मीटरचे अंतर इंग्लंडच्या बेन इस्टने ( ८०.३८ मी.) पार केले. गतविजेता अर्शद नदीम ७८.६३ मीटरसह सातवा राहिला. सर्वात धक्कादायक म्हणजे माजी सुवर्णपदक विजेता केनियाचा ज्युलियस येगो ( ७४.५० मी.) स्पर्धेबाहेर गेला. .रुमेश पाथिरागे (SRI) - ८२.८४ मीटरअँडरसन पीटर्स (GRE) - ८१.२९ मीटरडाऊ स्मिथ (RSA) - ८०.६४ मीटरबेन ईस्ट (ENG) - ८०.३८ मीटरनीरज चोप्रा (IND) - ७९.६१ मीटरकॅमेरॉन मॅकइंटायर (AUS) - ७८.९१ मीटरअरशद नदीम (PAK) - ७८.६३ मीटरकीशॉन स्ट्रॅचन (BAH) - ७८.६० मीटररोहित यादव (IND) - ७८.३७ मीटरयश वीर सिंग (IND) - ७८.३६ मीटरकेशॉर्न वॉलकॉट (TTO) - ७८.२६ मीटरचिनेचेरेम नाम्दी (NIG) - ७५.२७ मीटर.या स्पर्धेतील अंतिम फेरी शुक्रवारच्या रात्री म्हणजेच भारतीय प्रमाणवेळेनुसार शनिवारीची (१ ऑगस्ट) सुरुवात होत असताना रात्री १२.४५ वाजता सुरू होईल. त्यामुळे या फेरीत नीरजला पाहण्यासाठी मात्र भारतीय क्रीडा प्रेमींना रात्री जागावे लागणार आहे. राष्ट्रकुल स्पर्धेतील खेळांचे लाईव्ह प्रक्षेपण टीव्हीवर भारतात सोनी स्पोर्ट्स टेन २ या चॅनेलवर पाहाता येत आहे, तसेच SonyLiv या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही लाईव्ह प्रक्षेपण पाहाता येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.