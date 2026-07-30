क्रीडा

Neeraj Chopra CWG26: नीरज चोप्राने पाकिस्तानी अर्शद नदीमवर कुरघोडी केली, पण ८४ मीटरचे पात्रता अंतर गाठण्यात अपयशी; फायनलमध्ये पोहोचला की नाही?

Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem Commonwealth Games 2026: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारताचा स्टार भालाफेकपटू नीरज चोप्रा याने ८४ मीटरचे स्वयंचलित पात्रता अंतर गाठण्यात अपयश आले, तरीही तो पुरुषांच्या भालाफेक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्यात यशस्वी ठरला.
Neeraj Chopra 79.61m qualification throw CWG 2026

Neeraj Chopra 79.61m qualification throw CWG 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Did Neeraj Chopra qualify for the CWG 2026 javelin final?: आठ वर्षानंतर राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पुनरागमन करणाऱ्या नीरज चोप्राने पुरुषांच्या भालाफेकीच्या अंतिम फेरीत पात्रता निश्चित केली. सोसाटाचा वारा आणि थंडीमुळे भालाफेकपटूंना अडचणींचा सामना करावा लागत होता... अंतिम फेरीसाठी ८४ मीटर हे पात्रता अंतर निश्चित केले गेले होते, परंतु १८ पैकी एकाही भालाफेकपटूला हा पल्ला पार करता आला नाही. श्रीलंकेचा रुमेश थरंगा पथिरागे ८२.८४ मीटरसह अव्वल स्थानी राहिला.

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