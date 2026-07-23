क्रीडा

Commonwealth Games 2026 : भारतीय संघाला धक्का.... ज्युडोपटू अरुण कुमार डोप चाचणीत दोषी , संघातून तातडीने OUT

Arun Kumar Fails Doping Test: ग्लास्गो राष्ट्रकुल स्पर्धेपूर्वी भारताला मोठा धक्का बसला आहे. ज्युडोपटू अरुण कुमार डोप चाचणीत दोषी आढळल्याने त्याला भारतीय संघातून वगळण्यात आले. संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या.
Commonwealth Games 2026

Commonwealth Games 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Arun Kumar Doping Test Positive Glasgow Commonwealth Games 2026 : स्कॉटलंडमधील ग्लास्गो येथे सुरू होणाऱ्या २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या (Glasgow Commonwealth Games 2026) तोंडावर भारतीय क्रीडा जगताला मोठा धक्का बसला आहे.

भारताचा अव्वल आणि आश्वासक ज्युडोपटू अरुण कुमार (Arun Kumar) डोप चाचणीत (Doping Test) दोषी आढळला आहे.

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