Commonwealth Games 2026 : भारतीय संघाला धक्का.... ज्युडोपटू अरुण कुमार डोप चाचणीत दोषी , संघातून तातडीने OUT

Arun Kumar Doping Test Positive Glasgow Commonwealth Games 2026 : स्कॉटलंडमधील ग्लास्गो येथे सुरू होणाऱ्या २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या (Glasgow Commonwealth Games 2026) तोंडावर भारतीय क्रीडा जगताला मोठा धक्का बसला आहे.भारताचा अव्वल आणि आश्वासक ज्युडोपटू अरुण कुमार (Arun Kumar) डोप चाचणीत (Doping Test) दोषी आढळला आहे..या गंभीर प्रकारानंतर त्याला भारतीय संघातून तातडीने बाहेर काढण्यात आले असून, तो आता राष्ट्रकुल स्पर्धेत सहभागी होऊ शकणार नाही. ज्युडो फेडरेशन ऑफ इंडियाचे (JFI) अध्यक्ष मुकेश कुमार यांनी या बातमीला अधिकृत दुजोरा दिला आहे..Kumkum Mohod; दक्षिण कोरियाला ५-१ ने धोबीपछाड! अमरावतीच्या कुमकुमने तुर्कीत रचला इतिहास; वर्ल्ड कपमध्ये भारताला मिळवून दिलं 'गोल्ड'!.७३ किलो वजनी गटात पदकाचा होता प्रबळ दावेदार!पुरुष ७३ किलो वजनी गटात अरुण कुमार भारतासाठी पदकाचा सर्वात मोठा दावेदार मानला जात होता. ‘इन्स्पायर इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स’ (IIS) मध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या अरुणने ज्युनियरपासून सिनियर स्तरापर्यंत सातत्याने चमकदार कामगिरी केली होती. २०२३ च्या मकाऊ ज्युनियर आशियाई चषकात सुवर्णपदक जिंकून तो प्रथम चर्चेत आला होता. त्याच्या नमुन्यात नेमका कोणता प्रतिबंधित पदार्थ आढळला आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..२०२५ आणि २०२६ मधील सुवर्णकाळ अन् दुर्दैवी शेवट!अरुणने २०२५ मध्ये तैपेई आशियाई ओपन स्पर्धेत सुवर्णपदक, तर हाँगकाँग आशियाई ओपनमध्ये कांस्यपदक जिंकून आशियाई ज्युडो सर्किटवर स्वतःचे वर्चस्व निर्माण केले होते. २०२६ मधील प्रतिष्ठित ताश्कंद ग्रँड स्लॅममध्ये सातवे स्थान पटकावून त्याने आपली क्षमता सिद्ध केली होती. .Commonwealth Games 2026: आता राष्ट्रकुल स्पर्धेची उत्सुकता, पण भारताच्या पदकसंख्येत मोठी घट होणार.याच उत्कृष्ट कामगिरीच्या जोरावर त्याला ग्लास्गो राष्ट्रकुल स्पर्धेचे तिकीट मिळाले होते.मात्र, ऐन स्पर्धेच्या तोंडावर डोपिंगच्या जाळ्यात अडकल्यामुळे त्याचे आणि भारताचे पदकाचे स्वप्न धुळीस मिळाले आहे.७३ किलो वजनी गटात खेळणाऱ्या अरुणने गेल्या महिन्यात 'चिंगदाओ ग्रँड प्रिक्स'मध्ये सहभाग घेतला होता. 'अनाबोलिक स्टिरॉइड'ची चाचणी पॉझिटिव्ह आल्यामुळे 'नॅशनल अँटी-डोपिंग एजन्सी'ने (NADA) त्याला तात्पुरते निलंबित केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.