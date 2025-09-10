Asia Cup 2025 AFG vs HK : अफगाणिस्तानची विजयी सलामी, आशिया चषकाच्या पहिल्याच सामन्यात हाँगकाँगचा दारुण पराभव...

Umarzai, Atal Shine with Fifties : आशिया चषकाच्या पहिल्या सामन्यात अफगाणिस्तानने हाँगकाँगवर 94 धावांनी विजय मिळवला आहे. नाणेफेक जिंकून अफगाणिस्तानने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रथम फलंदाजी करताना अफगाणिस्तानने अजमतुल्लाह उमरझई आणि रहमतुल्लाह अटल यांच्या अर्धशतकांच्या हाँगकाँगसमोर 189 धावांचे लक्ष्य ठेवलं होतं. मात्र, हाँगकाँगचा संघ 94 धावांपर्यंतच मजल मारता आली. .अफगाणिस्ताने दिलेल्या 189 धावांचा पाठलाग करताना हाँगकाँगची सुरुवात अत्यंत खराब झाली. पहिल्याच षटकात फझलहक फारुकीने अंशुमान रथला शून्यावर बाद केलं. त्यानंतर दुसऱ्या षटकात उमरझईने झीशान अलीला बाद करत हाँगकाँगला दुसरा धक्का दिला. तिसऱ्या षटकांत निजाकत खानही धावबाद झाला, तर पाचव्या षटकात आणखी एक विकेट पडली..Asia Cup 2025 : सामना अमिरातीबरोबर, पण तयारी पाकविरुद्धची; आशिया चषक स्पर्धेत आजपासून भारताची मोहिम.दहाव्या षटकात किंचित शाह 4 धावा काढून बाद झाला. त्यानंतर बाबर हयातने डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्याला फारसं यश आलं नाही. अखेर हाँगकाँगचा डाव 20 षटकांत 9 बाद 94 धावांवर संपला. या सामन्यात अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजांनी उत्कृष्ठ गोलंदाजी करत हाँगकाँगच्या फलंदाजांना दडपणाखाली ठेवले..तत्पूर्वी नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजीला उतरलेल्या अफगाणिस्तानची सुरुवातही खराब राहिली. रहमानुल्लाह गुरबाज आणि अटल सलामीला आले. पण तिसऱ्या षटकात गुरबाज 8 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर चौथ्या षटकात इब्राहिम झद्रान अवघीसुद्धा बाद झाला. मोहम्मद नबी आणि अटल यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, 11व्या षटकात त्यांची तिसरी विकेट पडली..Asia Cup Records: सर्वात मोठा विजय, सर्वाधिक धावा ते बेस्ट बॉलिंग, जाणून घ्या १० खास रेकॉर्ड्स; विराट - रोहितही सामील.नबीने 33 धावांचे तर गुलबदिन नायबने 5 धावांचं योगदान दिलं. त्यानंतर अटलला उमरझईची साथ मिळाली आणि दोघांनी शानदार फलंदाजी करत संघाला 189 धावांपर्यंत नेले. या सामन्यात अटल आणि उमरझई यांनी अर्धशतके झळकावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.