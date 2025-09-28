Asia Cup 2025 Final : इतिहास गवा है! फायनलमध्ये पाकिस्तानच्या खेळाडूंना येतो जोर, भारताला यापूर्वी आलाय अनुभव...Head to Head Record

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आज आशिया कप २०२५ चा अंतिम सामना रंगणार आहे. आशिया कपच्या ४१ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भारत आणि पाकिस्तान अंतिम सामन्यात आमनेसामने येत आहेत. यापूर्वी दोन्ही संघ कधीही आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात एकमेकांविरुद्ध खेळलेले नाहीत. त्यामुळे या वर्षीच्या आशिया कप स्पर्धेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे..विशेष बाब म्हणजे, या अंतिम सामन्यापूर्वी आशिया कप २०२५ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात दोन सामने झाले आहेत. पण दोन्ही वेळा भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आहे. आता तिसऱ्यांदा हे दोन संघ अंतिम सामन्यात एकमेकांविरुद्ध भिडणार आहेत. मात्र, कोणत्याही स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तान संघाला जोर येतो.त्यांची आकडेवारीही हेच सांगते..Asia Cup Final: अंतिम सामन्यात गोंधळ नको! आता अश्लील हावभाव केलेत तर थेट...; भारत-पाक रणसंग्रामापूर्वी दुबईत कडक नियम लागू.भारत-पाकिस्तान यापूर्वी १२ वेळा एखाद्या स्पर्धेचा अंतिम सामना खेळले आहेत. यापैकी ८ सामन्यात पाकिस्तान तर ४ सामन्यात भारताला विजय मिळाला आहे. याशिवाय, ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त संघ असलेल्या स्पर्धेत ५ वेळा दोन्ही संघ अंतिम सामन्यात ऐकमेकांविरोधात खेळले आहेत. यापैकी ३ वेळा भारतीय संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे..एकंदरितच अंतिम सामन्यात पाकिस्तानचं वर्चस्व दिसलं आहे. पण सध्याच्या भारतीय संघाची कामगिरी बघता भारताचा संघ पाकिस्तानपेक्षा सरस आहे. तसेच यापूर्वी झालेल्या दोन सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा पराभव केला आहे. त्यामुळे भारतीय संघ या सामन्यासाठी प्रबळ दावेदार मानला जातो आहे..Asia Cup 2025 Final Prize Money : आशिया कप जिंकला तर किती पैसे मिळणार? खेळाडू होणार मालामाल, उपविजेत्या संघालाही कोटी रुपये.दरम्यान, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आतापर्यंत १५ टी-२० सामने झाले आहेत. यापैकी १२ सामन्यात भारतीय संघाने तर ३ सामन्यांत पाकिस्तानने विजय मिळवला आहे. मागील पाच टी२० सामन्यांबाबत बोलायचं झाल्यास चार सामन्यांत भारताने तर एका सामन्यात पाकिस्तानने विजय मिळवला आहे. एकंदरिताच आकडेवारी बघता, भारतीय संघाला सतर्क राहण्याची तसेच पूर्ण तयारीनिशी मैदानात उतरण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.