Asia Cup 2025 Final : इतिहास गवा है! फायनलमध्ये पाकिस्तानच्या खेळाडूंना येतो जोर, भारताला यापूर्वी आलाय अनुभव...Head to Head Record

India vs Pakistan Head to Head : दोन्ही संघ कधीही आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात एकमेकांविरुद्ध खेळलेले नाहीत. त्यामुळे या वर्षीच्या आशिया कप स्पर्धेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आज आशिया कप २०२५ चा अंतिम सामना रंगणार आहे. आशिया कपच्या ४१ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भारत आणि पाकिस्तान अंतिम सामन्यात आमनेसामने येत आहेत. यापूर्वी दोन्ही संघ कधीही आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात एकमेकांविरुद्ध खेळलेले नाहीत. त्यामुळे या वर्षीच्या आशिया कप स्पर्धेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

